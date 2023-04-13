晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》網友用「洗碗精」當洗髮精 真能對抗油頭？醫師解惑傳授控油方式！

臺北榮民總醫院皮膚部主任暨落髮特別門診醫師陳志強表示，控油很重要沒錯，但是真的不建議用洗碗精亂洗一通。
健康醫療網

健康醫療網

2023/04/13 16:41

網友用「洗碗精」當洗髮精，真能對抗油頭？（https://www.freepik.com/）

許多民眾都有「油頭」困擾，為了避免頭髮出油，積極尋找各種洗髮、控油方式。近日，就有網友在臉書社團分享自己找到最適合的洗髮精，推薦給同樣也有油頭困擾的民眾，沒想到一看竟是一瓶洗碗精。

臺北榮民總醫院皮膚部主任暨落髮特別門診醫師陳志強表示，洗碗精洗頭當然可以洗得乾淨，但太過乾淨不僅會造成頭髮乾澀，還有可能導致接觸性皮膚炎。醫師指出「控油不是這樣控的」，正確控油方式讓專家告訴你！

洗碗精可以洗頭？　小心洗出「這些」問題

有民眾在臉書社團PO出一張洗碗精照片表示，油頭的自己終於找到最適合的洗碗精，還感嘆相見恨晚。雖然底下有許多網友懷疑貼文真實性，但也有不少人留言「我也是一瓶洗全身」、「非常好用我也用過」、「擠一點點洗效果超好」。

網頁截圖。（健康醫療網提供）

究竟洗碗精是否可以用來洗頭呢？陳志強主任表示，基本上用什麼洗劑都沒關係，但是不建議用洗碗精洗頭，就像要不要用水晶肥皂洗澡一樣，每個人體質不同，有些人可能是「天選之人」怎麼洗都沒事，但有些人洗了就會有過敏的問題。

由於清水難以洗掉油汙，因此為了擁有較強的去淨力，清潔劑多含有界面活性劑，才能在清潔過程中將油汙帶走。陳志強主任指出，介面活性劑很容易讓人產生過敏反應，若是使用不當可能會導致過敏性皮膚炎等問題。

此外，洗碗精也屬於較刺激性的洗劑，如果不稀釋直接洗，會過度清潔並破壞皮膚的天然屏障。陳志強主任也表示，清潔過度會造成頭髮乾澀，而且過度乾燥會讓皮膚更加敏感，還會使頭皮代償性出油，反而增加油頭可能性。

有油頭困擾怎麼辦？洗髮精怎麼選？

民眾有油頭困擾，最好還是不要用洗碗精洗頭，亂洗一通反而會產生更多問題。想避免油頭，可以先從洗髮精選擇著手，陳志強主任建議，不要使用洗潤合一、雙效合一的洗髮精，應該選擇單效洗髮精使用，而且不要加潤絲。

另外，飲食上也有需要注意的地方。陳志強主任表示，甜食會使出油增加應避免，而奶蛋食品雖然不能不吃，但盡量不要吃太多，因為奶、蛋也有機會使油脂分泌增加。

而生活也須維持正常作息，像睡眠不足、壓力大都會使出油增加。還有，溫度過高也會導致出油，雖然環境溫度、天氣太熱等屬於無法控制的因素，但陳志強主任建議，洗頭時水溫不可太高，應盡量用偏冷的水洗髮，因為溫度一高油脂分泌就會增加。

頭太油雖然不會導致掉髮，但可能會增加痘痘產生、毛囊炎等問題。陳志強主任提醒，民眾也可以尋求皮膚科醫師幫助，使用A酸抑制皮脂腺增生達到控油的效果。他也再次強調，控油很重要沒錯，但是真的不建議用洗碗精亂洗一通。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 網友用「洗碗精」當洗髮精　真能對抗油頭？醫師解惑傳授控油方式！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書