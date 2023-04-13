健康醫療網》網友用「洗碗精」當洗髮精 真能對抗油頭？醫師解惑傳授控油方式！

臺北榮民總醫院皮膚部主任暨落髮特別門診醫師陳志強表示，控油很重要沒錯，但是真的不建議用洗碗精亂洗一通。

網友用「洗碗精」當洗髮精，真能對抗油頭？（https://www.freepik.com/）

許多民眾都有「油頭」困擾，為了避免頭髮出油，積極尋找各種洗髮、控油方式。近日，就有網友在臉書社團分享自己找到最適合的洗髮精，推薦給同樣也有油頭困擾的民眾，沒想到一看竟是一瓶洗碗精。

臺北榮民總醫院皮膚部主任暨落髮特別門診醫師陳志強表示，洗碗精洗頭當然可以洗得乾淨，但太過乾淨不僅會造成頭髮乾澀，還有可能導致接觸性皮膚炎。醫師指出「控油不是這樣控的」，正確控油方式讓專家告訴你！

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洗碗精可以洗頭？ 小心洗出「這些」問題

有民眾在臉書社團PO出一張洗碗精照片表示，油頭的自己終於找到最適合的洗碗精，還感嘆相見恨晚。雖然底下有許多網友懷疑貼文真實性，但也有不少人留言「我也是一瓶洗全身」、「非常好用我也用過」、「擠一點點洗效果超好」。

網頁截圖。（健康醫療網提供）

究竟洗碗精是否可以用來洗頭呢？陳志強主任表示，基本上用什麼洗劑都沒關係，但是不建議用洗碗精洗頭，就像要不要用水晶肥皂洗澡一樣，每個人體質不同，有些人可能是「天選之人」怎麼洗都沒事，但有些人洗了就會有過敏的問題。

由於清水難以洗掉油汙，因此為了擁有較強的去淨力，清潔劑多含有界面活性劑，才能在清潔過程中將油汙帶走。陳志強主任指出，介面活性劑很容易讓人產生過敏反應，若是使用不當可能會導致過敏性皮膚炎等問題。

此外，洗碗精也屬於較刺激性的洗劑，如果不稀釋直接洗，會過度清潔並破壞皮膚的天然屏障。陳志強主任也表示，清潔過度會造成頭髮乾澀，而且過度乾燥會讓皮膚更加敏感，還會使頭皮代償性出油，反而增加油頭可能性。

有油頭困擾怎麼辦？洗髮精怎麼選？

民眾有油頭困擾，最好還是不要用洗碗精洗頭，亂洗一通反而會產生更多問題。想避免油頭，可以先從洗髮精選擇著手，陳志強主任建議，不要使用洗潤合一、雙效合一的洗髮精，應該選擇單效洗髮精使用，而且不要加潤絲。

另外，飲食上也有需要注意的地方。陳志強主任表示，甜食會使出油增加應避免，而奶蛋食品雖然不能不吃，但盡量不要吃太多，因為奶、蛋也有機會使油脂分泌增加。

而生活也須維持正常作息，像睡眠不足、壓力大都會使出油增加。還有，溫度過高也會導致出油，雖然環境溫度、天氣太熱等屬於無法控制的因素，但陳志強主任建議，洗頭時水溫不可太高，應盡量用偏冷的水洗髮，因為溫度一高油脂分泌就會增加。

頭太油雖然不會導致掉髮，但可能會增加痘痘產生、毛囊炎等問題。陳志強主任提醒，民眾也可以尋求皮膚科醫師幫助，使用A酸抑制皮脂腺增生達到控油的效果。他也再次強調，控油很重要沒錯，但是真的不建議用洗碗精亂洗一通。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 網友用「洗碗精」當洗髮精 真能對抗油頭？醫師解惑傳授控油方式！

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