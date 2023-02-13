健康醫療網》校園室內口罩3／6才解禁 延後原因、措施細節教育部主秘親自說明！

教育部宣布，將自同年3月6日起，配合放寬各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班等室內口罩配戴的相關規定。

校園室內口罩3／6才解禁 延後原因、措施細節教育部主秘親自說明！（資料照）

2月9日中央流行疫情指揮中心正式宣布，2月20日起實施口罩第二階段鬆綁，除了醫療照護機構、公共運輸等指定場所，仍須依規定配戴口罩外，其餘場所可依指揮中心建議自主決定是否須配戴口罩。

不過，教育部卻宣布，校園自3月6日起才開始實施口罩鬆綁的相關措施，教育部主任秘書廖興國於疫情記者會上說明延後實施的原因，並對校園口罩鬆綁措施的細節做進一步的說明。

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校內依指揮中心規定調整 2場域仍須戴口罩

配合指揮中心2月9日宣布的室內口罩鬆綁政策，教育部宣布，將自同年3月6日起，配合放寬各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班等室內口罩配戴的相關規定。

相關措施將依據指揮中心的通案性規定進行調整。目前指揮中心規定，醫療照護機構、公共運輸等指定場所，仍須配戴口罩，廖興國表示，校內類似醫療照護機構的場所（如：健康中心），也比照指定場所的規定，師生進入這類場所須配戴口罩。

而與公共運輸類似的場域，如：校車、幼兒園專用娃娃車、校園接駁車等，也比照指定場所之規定，仍須配戴口罩。

此外，廖興國提到，在教學過程中，如果有教學需求，須對口罩配戴再做加強管制，學校與學校師生充分溝通並取得共識後，可以依特殊性場域或授課相關的需求，自行決定口罩配戴的相關措施。

為什麼3月6日實施？ 教育部主秘說明原因

但為什麼不在2月20日同步實施，而是延後到3月6日呢？廖興國說明，主要是因為各級學校開學日在2月13日到2月20日之間，111學年度第2學期各級學校在開學前歷經了春節連假、寒假，開學後又剛好遇到228和平紀念日4天連續假期，學生、教職人員可能都會有旅遊行程或出入人潮擁擠的場所。

廖興國表示，教育部考量到在這些因素下，需觀察學生的健康狀況以及校園環境整備工作，因此，規劃開學後2到3週的時間，讓各級學校有觀察期與準備期，所以才將各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班室內口罩鬆綁實施日期訂在3月6日

他也提到，在這段期間，希望各級學校加強體溫監控、校園清潔消毒等防疫工作，維持校園環境的安全性，確保師生的健康狀況。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 校園室內口罩3／6才解禁 延後原因、措施細節教育部主秘親自說明！

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