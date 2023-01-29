法操》《沉默呼聲》：沒真相、沒有正義的社會裡，每一個人都是受害者

「有時保持沉默就是在說謊」這句是西班牙哲學家烏納穆諾（Miguel de Unamuno）的名言，意思是當社會大眾都對迫害行動保持沉默的時候，那到最後就沒有人能替自己說話了。

法操司想傳媒

於2022年於台灣上映的電影—《沉默呼聲》改編自真人真事，劇情講述1999年北京清華大學的幾位學生，原本過著認真向學、跟著法輪功修身養性的日子，卻在中國政府的打壓後一切都變了調。男主角王博宇因為不願意跟著政府做出栽贓法輪功的違心之論，而被迫放棄即將到手的博士學位、求職也屢屢碰壁，親友還甚至遭又囚禁、凌遲等不人道待遇……

（取自《沉默呼聲》電影官網）

透過操控媒體、輿論進行迫害

法輪功是李洪志在1992年所創立的功法，這個希望修法者可以從淨化內心進而提升身體健康的功法很快就受到中國各地人民的喜愛。李洪志甚至還因為創立功法而獲得1993年北京東方健康博覽會的「特別金獎」，還5度被諾貝爾和平獎所提名。

請繼續往下閱讀...

中共政府在1999年時統計，全國約有7000萬至1億人在修習法輪功，這麼龐大的人數在當時國家主席江澤民的眼中卻認為是對共產黨勢力的一股威脅，因此下令要搞垮法輪功。

不但透過許多自導自演的事件透過媒體詆毀法輪功的名譽、改變世人的評價，更是將所有「反社會者」抓起來酷刑伺候，就是要從社會上完全滅絕法輪功的價值，甚至還傳出有活摘受刑人器官等行動，引發全球震驚。

這類的滅絕行動在中國並非是「歷史事件」很可能還是現在進行式，同樣的行為還持續在新疆維吾爾族集中營中上演，BBC也不斷有報導指出集中營不斷以酷刑、性侵的方式進行種族滅絕行動。經過了20幾年，中國仍然是以同樣的方式在迫害弱勢、少數族群。

該明哲保身還是挺身而出？

「有時保持沉默就是在說謊」

在電影的一開頭就秀出這句西班牙哲學家烏納穆諾（Miguel de Unamuno）的名言，意思是當社會大眾都對迫害行動保持沉默的時候，那到最後就沒有人能替自己說話了。

在劇情中也不斷丟出問題讓人思考，從小老百姓的觀點，選擇當起順民服從政府的一切決定，似乎比起冒著家破人亡的風險也要勇於起身對抗不公不義來的更加「明智」，但不斷的容忍退讓到最後就有辦法換取真正的和平嗎？

《沉默呼聲》雖然是講述中國的事件，但大部分都是在台灣取景拍攝，為什麼不在「原地」取景的理由相信也不言自明。中共政府到如今都還是在打壓各種宗教、少數民族，控管言論自由的情況更是日益嚴重，這部電影可以讓觀眾好好想想我們所用有的自由與人權是多麼珍貴，千萬不能讓我們的社會走上與對岸相同的道路。

本文經授權轉載自法操 《沉默呼聲》：沒真相、沒有正義的社會裡，每一個人都是受害者

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法