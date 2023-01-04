健康醫療網》臉上做「這件事」長達一年不能捐血！護理長解密冷知識

為了避免受血者感染，民眾若屬以下幾項狀況，短期間內不宜捐血。

南海捐血室護理長林玉蘋說明，「紋眉或漂眉」和刺青一樣透過針具將染劑刺入皮膚，表皮會出血，一年內不適宜捐血。

2023年假長達10天，加上寒流一波一波來襲，捐血人數銳減，全台大缺血。血液基金會112年捐血月於20日正式起跑，展開為期一個月的「捐血有愛，因為你在！」捐血活動。南海捐血室護理長林玉蘋呼籲民眾響應活動，特別曝光捐血小知識，包括「捐血針比較粗？」、「為什麼要半躺著？」、「臉上做這件事一年不能捐血！」

臉上做「這件事」 長達一年不能捐血

為了避免受血者感染，民眾若屬以下幾項狀況，短期間內不宜捐血。林玉蘋說明，「紋眉或漂眉」和刺青一樣透過針具將染劑刺入皮膚，表皮會出血，一年內不適宜捐血；「腸胃鏡檢查」屬侵入性檢查，在身體滯留時間較久，國外曾有發生輸血感染，因此建議半年後再捐血；因應新冠肺炎及用血安全，民眾「出國返台」暫緩捐血14天；做醫美大手術、吃消炎藥或感冒藥者，建議暫停兩週。

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捐血針比醫院還粗 半躺避血壓急降低

許多人都有捐血經驗，為什麼不是正坐而是半躺呢？林玉蘋表示，捐血時血液流失，為了避免血壓快速下降，因此讓捐血者保持45度角半躺著可緩和一下，若民眾仍感到不適，現場都有護理人員協助調整姿勢、補充血糖以恢復意識。

你知道捐血針比醫院抽血的針還粗嗎？原來抽血檢測血糖與膽固醇，都是血液中的小分子、不需要大管徑，約23號針即可（號碼越大針頭越小）；而捐血需要提取完整的血球，因此管徑17號針才能讓血球完整通過，如果針頭太小，可能因流量小，採血時間長或凝塊造成管路堵塞等情形。

捐血注意禁忌事項 捐後避免飲酒泡湯

捐血健康條件為17至65歲健康民眾、女性45公斤以上，男性50公斤以上，其它還有體溫、血壓與血液標準。民眾捐血前須有充足睡眠、正常進食與攝取水分，避免空腹。

林玉蘋提醒捐血注意事項，由於人體10分鐘就會流失250至500毫升的血液，致使血壓下降，民眾休息數分鐘再起身較安全。若炎炎夏日捐血，血壓尚未恢復就起身外出，容易昏厥；捐後6至8小時內勿飲酒精類飲品、泡溫泉以及劇烈運動，心跳過快也容易暈倒。

有的民眾捐血後頭暈不適，可能是首次捐血者還無法承受血液迅速離開身體的狀況，她建議可多補充水分；若有瘀血狀況，現場有提供化瘀血藥物，民眾返家後48小時內可進行冰敷，1、2周後就會自然消失。

林玉蘋補充，民眾捐血後若出現身體不適，不一定是健康出問題，只是血液短時間流失較多，只要把握好以上原則，就能貢獻熱血助人一命。

民眾捐血後若出現身體不適，不一定是健康出問題，只是血液短時間流失較多，只要把握好以上原則，就能貢獻熱血助人一命。（https://www.freepik.com/）

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者鄭宜芬 臉上做「這件事」長達一年不能捐血！護理長解密冷知識



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