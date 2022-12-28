健康醫療網》網紅硬舉百公斤漏尿，都是重訓害的？復健科醫師這樣說

日前就有女性網紅硬舉100公斤時當場漏尿，引發網路上一片論戰，便有人指出，「一定是提重物讓子宮下垂！」然而真是如此嗎？

適度的重量訓練有許多好處，除了幫助各種族群建立更強的激勵、保護關節，還能提升生活品質；然而高強度的負重競技卻有可能導致骨盆底肌收縮不協調等問題，甚至漏尿。日前就有女性網紅硬舉100公斤時當場漏尿，引發網路上一片論戰，便有人指出，「一定是提重物讓子宮下垂！」然而真是如此嗎？

日前有女性網紅硬舉100公斤時當場漏尿，引發網路上一片論戰。（https://www.freepik.com/）

三分之一高強度女性運動員 可能都失禁過

事實上，這種情況在高度競技的女性運動員並不少見，舉凡體操、球類、長距離耐力運動都很常見，甚至可能有高達三分之一以上的女性運動員有症狀。

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台灣運動醫學學會副秘書長林杏青醫師分享，一份涵蓋180名女性和204名男性挪威舉重運動員的研究調查顯示：女性舉重運動員中50%曾有尿失禁，80%有肛門失禁，23%有盆腔器官脫垂；相對的男性中只有9%的人報告在比賽期間尿失禁，63%的人報告肛門失禁。

平均而言，女性運動員發生漏尿等骨盆底肌失能的比例比一般人更高，著名運動科學組織美國國家運動醫學學院歸納以下幾大原因，可能與女性運動員骨盆底肌問題有關：

♦ 賀爾蒙失調 ♦ 運動訓練恢復不足（導致神經肌肉疲勞及醣原耗盡、蛋白質合成減少） ♦ 維生素D不足 ♦ 肌肉收縮不協調

肌肉群不均勻 骨盆底肌疲勞容易漏尿

林杏青醫師說明，雖然運動員的四肢大肌肉整體而言比一般人更為強壯，但是運動導致排尿排便相關的肌肉群不均勻、肥大增厚、運動產生腹內壓增加、負責穩定膀胱和肛門開口的骨盆底肌群反而疲勞，導致排便排尿功能問題。

如果過度訓練、缺乏足夠營養及休息導致骨盆底肌疲勞無法恢復，可能加劇問題。研究顯示，女性運動員骨盆底肌失能產生漏尿等問題，與過度訓練導致的「運動能量相對不足」相關。

女性運動員如果有骨盆底肌相關問題，林杏青醫師指出，針對骨盆底肌群做適度的訓練有助於改善症狀，此類運動對於骨盆相關手術術後、產後或是高齡導致骨盆底肌群功能不佳容易漏尿都有幫助。

英國運動醫學期刊（BJSM）發表針對女性運動員的篩檢量表

女性運動員若有一項症狀或是雖然無症狀但在「臨床特徵／運動相關特徵」中有大於等於14分，即應該給相關醫療專業人員檢查。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者黃心瑩 網紅硬舉百公斤漏尿，都是重訓害的？復健科醫師這樣說



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