自由開講》評梁啟源能源報告：停留石器時代思維！

江景成

梁啟源號稱能源與經濟學專家，但在12月27日發佈的「臺灣能源安全指標」報告，欠缺全球政經環境的正確評估，忽略三年以來疫情肆虐及俄烏戰爭下能源供應鏈緊張的雙重衝擊，無視再生能源與儲能設備的高速成長，不改「先射箭再畫靶」的一貫作風，為了重啟核電一昧抨擊我國能源轉型、企圖誤導民眾。

疫情導致全球工程延宕，台灣逆成長達標年度設置目標2.5GW

請繼續往下閱讀...

梁啟源說我國能源安全潛藏四大隱憂，其一為太陽光電和風電的建置落後於目標值。然而，這種說法欠缺考量國際情勢，也忽略台灣再生能源的發展成效。

在疫情導致全球再生能源發展趨緩下，台灣的光電仍完成年度設置目標2.5GW；風電更是於一年內新增145座離岸風力機組。風電與光電更於今年突破瞬時發電量新高610.8萬瓩，接近當下整體負載量近四分之一，較2016年裝置容量成長近6倍之多，成效斐然。當初馬政府聲稱要全力推廣太陽能發電，但8年間裝置容量新增不過836.4MW，對比現在1年設置量達2.52GW有如天壤之別。

事實上，全球再生能源設置在疫情肆虐下均有一定程度的推遲，包含國外工程設備與技術人員無法入境、工期延宕等困難。縱使目標進度未達預期，近來疫情趨緩下已加速工程進度的推進、逐步趕上政策目標，梁啟源實在不必危言聳聽。

全球再生能源設置在疫情肆虐下均有一定程度的推遲，縱使目標進度未達預期，近來疫情趨緩下已加速工程進度的推進、逐步趕上政策目標。（REUTERS）

天然氣安全存量逐步提升，平均存量相較馬執政時期高

梁啟源又說我國天然氣接收站負載率偏高，安全存量低於國際水準。顯然他又沒跟上能源轉換的國際趨勢。 在以氣換煤的過程中，自然會造成天然氣接收站稼動率與負載率的提升，而減煤為世界趨勢，更在聯合國氣候大會取得各國共識。台灣除現有中油永安、台中兩座天然氣接收站外，正興建第三接收站，民間預期2025年後外推方案可將天然氣安全存量天數提升至14日，負載率預期將逐步降低。對比起過去馬政府時期規範的7日安全存量足增一倍，梁啟源批評天然氣安全存量的議題，實在諷刺。

各國油電飆漲，台灣盡力平穩國內油價、氣價以安民生 梁三指油、煤、氣價較去年同期大漲，但他忽略在疫情與俄烏戰爭影響下，全球均面臨能源價格上漲、電價飆漲的問題。歐洲基準電價在今年首度突破1,000歐元，達到歷史新高、法國電價合約飆升暴增10倍以上、美國電價翻倍上漲，全球172個主要城市的生活成本，在過去一年飆升了8.1％。與此同時，台灣透過訂定油價平穩措施、減徵汽柴油貨物稅以及價格調幅機制，有效讓台灣CPI漲幅維持在2.59%，最大程度降低民生經濟的負面衝擊。

經濟成長帶動用電需求增加，透過節能規劃以提升用電效率

四質疑我國電力排碳係數走揚，背離國內減碳目標。但事實上，經濟發展與電力碳排係數息息相關，不應忽略背後成因，胡亂斷章取義。

在內需高走、半導體擴廠及臺商回流等動能下，帶動用電需求成長至4.5%。縱使在經濟高成長下，實際以每單位GDP用電量評估，10年間已下降約12.3%，預計2025年電力排碳係數可降至每度0.424公斤二氧化碳當量；未來也持續朝燃氣發電極大化、強化再生能源併網、節電推廣等多面向措施，在確保穩供電、產業與經濟發展的前提下，逐步降低電力排碳係數。梁啟源抨擊單一年度的電力排碳係數略增，實在是有欠公允。

梁啟源經濟與能源兩領域雙雙不合格 梁啟源的能源安全指標報告，在新時代的能源轉型框架下，不僅過時又失去參考價值。

他估算2025年綠能佔比僅11%的基礎完全錯誤，離岸風電前有準備期，未來3年有許多風場即將併網，推算成長率應納入整體政策期程來做詳細評估，怎麼能直接拿過去數據結合外插法胡亂計算，毫無邏輯可言。

梁啟源一沒有考慮需量反應的負載管理、二欠缺評估分散式電網搭配儲能的調度、三未見尖離峰用電的系統性轉變，以過時的大型發電廠思維，錯誤評估新能源轉型的總體規劃與調度，更忽略整體經濟因素，可謂是經濟、能源雙雙不及格。

也難怪過去梁啟源任職政委的3年，經濟成長率倒退、綠能發展不到1％，倒是為了擁護核電說「核災像買樂透」，令人印象深刻。這種「專家」談能源安全與轉型，實為台灣不幸。

（自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法