自由廣場》淨零轉型是產業發展之新興商業模式

◎ 許志義

臺灣2050能源淨零轉型路徑之達標，需落實兩大面向：一是極大化永續綠能，一是強化電網韌性。

前者是指在地自產的再生能源，毋需進口，不受地緣政治及國際燃料價格波動影響，且台灣日照、風力、水力（降雨量）均優，應積極推動並整合各種分散式電源，運用智慧化數位科技及新興營運模式，極大化在地永續綠能。

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後者則因太陽能與風力發電具間歇性，對電網穩定運轉造成潛在威脅，因此必須妥善佈建儲能系統、新型電池研發及電動載具，使其扮演強韌電網與穩定供電之關鍵角色。

為達成上述目的，以現階段國內能源相關廠商市場定位而言，顯然台電公司與台灣中油兩大國營事業扮演著關鍵性角色。

首先，從市場佔有率觀之，台電與中油都是市場主導廠商，這兩大公司若能成功淨零轉型，即可抵定大半江山。

其次，國營事業涉及國家政策任務之執行，責無旁貸需負起最大淨零責任。不但本身需訂定轉型策略及時間表；更重要的，必需積極引進創新科技，數位轉型，並展開平台經濟之商業模式，有效鏈結各界利害關係人共同合作，創造多贏。例如：台電特別針對電動車充電的時間電價，每天有6個小時尖峰及18個小時離峰，其電價差距高逾四倍，能有效誘導電動車駕駛人在對的時間，進行充電，無礙穩定供電之使命。

上述所謂「數位轉型與平台經濟」，以電力市場為例，是指台電系統的市場操作者（market operator）「電力交易平台」，已於2021年7月1日在台電總處掛牌運作。交易平台迄今提供三種電力輔助服務商品，有助於強化電網韌性。這可說是台灣能源「數位轉型」的新里程碑！

換言之，台電作為電力市場單一買方獨佔者，已由過去僅與賣方（如民營電廠及汽電共生系統等）簽定「一對一」長約購買批發電能，屬於「類比、靜態」之買賣供應鏈；逐漸「轉型」升級為電力輔助服務市場之賣方多家競爭對手（如儲能業者、自用發電設備運作者、需量反應提供者等），每天按翌日24小時之每小時不同價格與數量，在電力交易平台上，各憑本事，互相競價，屬於「數位、動態」之市場交易生態系。

在此情況下，台電已從過去相對自給自足一條龍服務的封閉性系統，「轉型」升級為鏈結各界利害關係人所形成的開放性資源共享體系。不但成就台電與民間業者的共存共榮，更為整體社會創造更高的商模價值及多贏局面。

講得更具體一點，淨零轉型並非環保問題，而是一種產業發展新的商業模式。電力交易平台所鏈結的各方利害關係人，乃是異質性的分散式電源，係來自眾多「不特定」之各式各樣活躍用戶（指兼具消費與生產功能之行為主體）所聚合而成的「虛擬電廠」。這些分散在各地，且分屬不同企業或組織的能源資產，包括：儲能系統、熱泵設備、冷凍空調⋯等，透過能源互聯網數位科技的應用，可在瞬間（如：以毫秒至數十分鐘為單位之服務標準，又稱自動調頻控制、即時備轉或補充備轉三種輔助服務）即迅速併聯供電，成為台電系統偶遇突發事件的緊急「救援投手」。在此情況下，不僅增加電力調度的彈性，也強化整體電網因應突發事故的韌性，實為「淨零轉型」之前瞻路徑與重要策略。惟目前電力交易平台每日交易數量尚不足20萬千瓦，雖較諸513、517大停電時僅有3萬千瓦，已顯著增加，然應加速擴大量能至100萬千瓦，方足以強韌電網，落實穩供！

（作者為北商大榮譽講座，中華大學特聘教授）

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