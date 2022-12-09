誠信原則也被稱為民法上的「帝王條款」，因為它所代表的是整個法律秩序公平正義原則的展現，但也正是如此所以規定的非常抽象，究竟什麼行為才算是符合誠信？還是必須透過個案的情狀來認定。

法操司想傳媒

蘇姓男子在2015年參加中油公司招考並錄取擔任煉油技術員，不過因政風單位接獲蘇男考試作弊的檢舉，因此開始展開調查，後來取得蘇男承認作弊的自白後，並依勞基法解除雙方契約。

不過蘇男認為當時中油公司進行調查時，承諾自己若當「汙點證人」抓出其他同為作弊者就安排他到子公司任職，但公司卻出爾反爾，因此提起民事訴訟確認兩造間之僱傭關係存在。日前高雄高分院於更二審認為中油公司終止勞動契約的行為違反「誠信原則」，判決中油敗訴（111年度勞上更二字第1號）。

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中油示意圖。（資料照）

什麼是誠信原則？與信賴保護原則又有什麼不同？一起來看看法操小教室。

誠實信用原則

誠信原則的全名為「誠實信用原則」，指在法律的權利義務關係中，各方當事人應該要依公平正義的方法執行並實現權利內容，以避免其中有人被犧牲或有人藉此圖利。

誠信原則也被稱為民法上的「帝王條款」，因為它所代表的是整個法律秩序公平正義原則的展現，但也正是如此所以規定的非常抽象，究竟什麼行為才算是符合誠信？還是必須透過個案的情狀來認定。

不限於民事法律

誠信原則原先僅適用於民法債權債務的規定，民法於民國19年剛施行時僅規定「行使債權，履行債務，應依誠實及信用方法。」後來到民國71年民法大修正後把其他種類的權利義務關係皆納入，成為現行民法第18條規定的樣子。

民法

第 148 條

權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。

行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。

如今也不僅限於民法適用此概念，就連行政程序法第8條也規定「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」而大法官釋字第525、589號解釋亦都提及「法治國為憲法基本原則之一，首重人民權利的維護、法秩序的安定及誠實信用原則之遵守」，意味著誠信原則應該適用於整個法律領域中。

誠信原則？信賴保護原則？

「誠信原則」常與「信賴保護原則」混淆，雖然兩者目的皆是為了保護法安定應及人民的基本權利，不過前者指的是在權利義務關係中，不可使用欺瞞等違反誠信的手段，像不遵守契約交付貨款（民事責任）或是警方誤導民眾亂開罰單（行政責任）等等。

而後者則是指要保護人民對公權力行使之結果所產生的信賴，像建商拿到核發的建照後開始動土、學生考上公費資格後準備到海外留學等等，政府不可以任意撤回決定，因為這將導致人民失去可以依循的準則。

中油公司一案判決書中，法官即認為蘇男是因公司以承諾協助保障其工作權為利誘條件，才會同意擔任污點證人、全力配合追查其他作弊者。既然蘇男已因此產生信賴，之後卻擅自將其解雇確實與誠實信用原則有違，因而判中油公司敗訴。

本文經授權轉載自法操 誠信原則

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