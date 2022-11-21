法操》第一位台灣人法官—黃炎生

黃炎生雖然貴為台灣第一個法官，但是卻沒有留下太多的資訊，使大家對他的名字感到有些陌生。關於他最著名的軼聞就是娶了淡水赫赫有名的「達觀樓主」洪以南之女洪寬寬為妻。

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在台灣仍處於日治時期的1903年11月16日，台北州淡水郡淡水街（現新北市淡水區）有一個嬰兒呱呱墜地，不過當時的人不知道，這個小孩之後竟然會成為台灣第一位法官，擠進這個當時完全被日本人所佔據的窄門之中，寫下歷史性的一頁。這個人就是第一位臺灣人法官—黃炎生。

第一位臺灣人法官—黃炎生。（維基共享）

小時候就讀淡水公學校（前身為滬尾公學校、現淡水國小）時，黃炎生就已經是地方上知名的優等生。果不其然，在從淡水公學校畢業後他馬上就赴日發展，不但考取了日本第一高等學校，還成功考取京都帝國大學（現京都大學）醫學院，不過因為怕看到血，最後轉系到法學部獨（德）法科就讀。不僅如此，他還在1928年就以學生身分在文官高等試驗的司法科及行政科中合格，正式取得司法官任用資格，並且在1929年畢業後進入東京地方裁判所任職，正式成為「台灣第一人」。

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黃炎生雖然在26歲就在日本正式開始他的法官生涯，不過因為家人都留在台灣，所以只在東京待了兩年就請調回台灣，成為在台灣各法院共50名法官中唯一一位「非日籍法官」，他前後擔任過台灣總督府法院（台北地方法院）及台中地方法院判官，不過其實他擔任法官的總任期並不長，因為他在1935年就轉任辯護士（律師），在台北開設「黃炎生辯護士法律事務所」，並在隔年擔任台北州會議員。

軼聞

黃炎生雖然貴為台灣第一個法官，但是卻沒有留下太多的資訊，使大家對他的名字感到有些陌生。關於他最著名的軼聞就是娶了淡水赫赫有名的「達觀樓主」洪以南之女洪寬寬為妻。洪以南何許人也？他不但是淡水達觀樓（現淡水紅樓）的主人，還擔任過淡水區長、淡水街長，更是當時有名的詩人，著有《妙香閣集》。其子洪長庚還是臺灣第一位眼科博士，他們家也太多台灣第一人了吧？

洪以南身為地方仕紳，據說當年連連橫（連戰之祖父、連勝文之曾祖父）都希望可以跟他結為親家，只不過洪以南更喜歡本地出身的黃炎生，因此最後婉拒了來自連家結婚的要約，選擇將女兒洪寬寬嫁給當時還在日本念大學的黃炎生。

在第二次世界大戰結束、台灣光復後，黃炎生也陸續擔任台灣省行政長官公署法制委員、台北市政府、台北煤氣公司總經理等職位，不過很快地隨著二二八事件爆發，由於擔心受到混亂的局勢波及，便舉家遷居日本。不過他仍未就此與台灣斷絕關係，黃炎生曾在日本擔任中華民國日本華僑總會副會長。另外，位於臺北市中山北路上的明生大樓，也是黃炎生拿出土地協助其子黃宣彥建造的。

黃炎生最後於1974年10月13日過世，享壽70歲。

本文經授權轉載自法操 第一位台灣人法官—黃炎生

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