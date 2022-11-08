自由開講》返鄉青年關鍵的一票，離終結南投黑金政治只差一步

吳明示

相信南投人對前縣長李朝卿去年涉貪判被刑108年記憶尤新，而在今年九月，法院二審定讞李朝卿累積的罪狀高達94件，全部罪名累積刑期超過400餘年，令人髮指的是，他所貪污的款項竟然來自八八風災的重建工程款項，包括聯外道路、排水改善、觀光等多達111件的工程。

縣長罔顧人命、議會盤根錯節，南投何時才能陽光普照？

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南投是八八風災重災縣市之一，縣內最嚴重的災情，是台16線集集往水里鄉的路段地基發生坍塌，造成7車15人墜溪的慘劇，至今仍有11人的遺體尚未尋獲。這位南投人一票一票投出來的前縣長，卻在災後將重建款項中飽私囊、大賺國難財，試想再發生一次如莫拉克颱風般的毀滅性天災，這些被縣長白手套的工程會不會再一次頂不住風雨而危及縣民的安全？李朝卿前縣長草菅人命令人不勝唏噓！

不僅是掌握行政權的縣長迂腐，連監督權的議會也被盤根錯節的地方勢力綁架。本屆南投縣議員已經有4人涉貪被褫奪公權而遞補，而這四人紛紛是政二代或是家族親戚裙帶關係者。南投的地方勢力從過去與國民黨恩庇侍從至今，長期掌握地方行政資源，造成南投的政治新陳代謝非常緩慢。選民似乎也對此番景象習以為常，在選民的角度裡，政治的效能感來自於「選民服務」而非「市政的監督」，導致民代無法有效的監督執政權。近幾年地方發展、民生基礎建設近乎停滯，無意義的建設累積南投縣負債，造成人口流失、產業蕭條的惡性循環。

家鄉前景混沌，本次選舉卻看到改變的可能

鏡頭轉往這次南投縣長的一位參選人，同樣在面對災害肆虐後的南投，九二一發生時的蔡培慧，人正在台北工作，看到新聞當下便告訴自己「我要回家，我要回去幫忙」，第二天便召集物資及志工車隊，回到南投協助賑災重建。在災後加入九二一震災重建基金會，陪伴南投人在傷痛之中重建家園。

筆者之所以想要推薦蔡培慧，是因為她出身基層。身為農運學者的蔡培慧，長期關心土地議題，她在大學任教期間多次帶領學生到部落考察，充分實踐將自身專業與土地連結。同時，蔡培慧也兼具行政、立法的歷練，先是擔任第九屆不分區立法委員，後在行政院中部聯合服務中心擔任執行長。

民進黨南投縣長候選人蔡培慧。（資料照）

基層、學術、社會運動出身，用專業撼動南投新政治

蔡培慧是社會運動的實踐者。農家子弟的身分讓她對農村多了一份情感，她投入了農村改革運動、擔任過台灣農村陣線發言人。離鄉求學，再把所學帶回家鄉，蔡培慧不只關心農村，她也參與了台灣進步價值推動的重要時刻，像是大埔事件，與318學運。

新世代的政治人才，往往是來自權力的外圍，也就是從體制外進到體制內的這群人。像蔡培慧這種來自基層的政治人物，清楚的揭示自己的夢想：「為農民、農村、農業腳踏實地認真做事」，儘管身份不斷轉換，但蔡培慧還是以站在南投基層、站在農民為立場。因為出身基層，而非如其他縣長候選人來自地方權貴，所以施政上更能以民為本、經世濟民，這對財富分配極度不均的南投來說至關重要。

青年政策新方針，從政見重新定義候選人

我們亦可以從蔡培慧的政見談起，蔡培慧是今年少數有提出完整政策白皮書的候選人之一。內容包含農村科技、多元長照、農業品牌、完善觀光服務、智慧交通、升學、醫療、美學工藝、多元族群、共融公園等十大政見，其中有關在地青年就業的問題，蔡培慧希望透過南投既有的工業基礎，由市府來指引轉型為鄉村的綠能科技產業，再與中央政府、在地大學合作結合成產、官、學三股力量，讓南投能藉由技術力重振經濟，同時提供工作機會避免人口繼續外流；相較於另一位縣長候選人，青年政策還停留在大撒幣的補助與毫無全盤規劃的炒短線經營模式，自然經不起考驗亦無法得到年輕選民的青睞。

以南投最新的民調來看，蔡培慧與許淑華的差距在五個百分點內，且有逐漸縮減的趨勢。以年齡區間來論，蔡培慧的支持者大多集中在40歲以下的青年族群。40歲以上至65歲的中壯年人口，已習慣或無力改變南投的政治現實，大多選擇地方色彩濃厚的許淑華。

南投20歲～40歲的人口大概是12萬7千人，佔約全縣26%的人口，他們拒絕上一代政治人物所留下的潛規則，更在乎的是候選人的出身、經歷與政見；惟南投的產業外移導致青年人口出走，這些支持者長期散落在外縣市，這對蔡培慧的選情是個隱憂，如果直到最後仍無法喚起青年回家投票，這場近20年來南投最有可能翻轉的一次機會，恐將黯然而終。

找回家鄉的光榮感，返鄉投票才能帶來改變

構建一座城市的光榮感是一個長遠的工程，而摧毀它卻是一瞬間的事。近年來南投不斷出現在新聞版面，每每都是負面新聞，家族勢力寄生在市府與議會當中，買票、受賄、不法事業、論文抄襲、行政不中立，行政權決疣潰癰，立法權監督不力；如今又一個四年過去，現任的執政黨延攬前朝貪污的局處長進入市府團隊，被視作為許淑華與她的同黨鋪路，南投人究竟要忍受貪污收賄歪風、家人裙帶干政多久？

「對政治冷漠的下場，就是被糟糕的人統治」，出自柏拉圖，道理淺顯易懂卻難以被實踐。民主社會可以用選票做選擇，千萬不要隨便浪費這樣的權力。離終結南投黑金政治只差一步。11/26，南投青年們一起回家投票吧，

（研究生）

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