健康醫療網》6旬翁腰痛、腿麻 電腦導航微創治療脊椎滑脫 隔天下床行走

國人常見的脊椎疾病以退化為主，如脊椎滑脫、脊椎狹窄、椎間盤突出等，好發於中老年族群，容易造成腰背痠痛、坐骨神經痛，嚴重甚至坐不久、走一小段路就要休息！

林琮凱說，脊椎滑脫因脊椎退化不穩定，產生前後移位的現象，當吃藥、復健等保守治療無效，就會建議手術，回復正常生活功能。

北部65歲王姓老翁因脊椎退化造成腰痠背痛，痠麻脹痛感延伸至臀部及大腿，需要經常起身活動舒緩，生活品質大受影響，日前特地南下就醫，檢查發現是脊椎滑脫所致；經醫師評估建議用OLIF側前位脊椎融合微創手術治療，術後疼痛問題完全緩解，隔天即下床活動，且術後3個月狀況維持良好，令家屬感謝不已。

無法久坐、久站 當心脊椎退化疾病

收治患者的亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師林琮凱指出，國人常見的脊椎疾病以退化為主，如脊椎滑脫、脊椎狹窄、椎間盤突出等，好發於中老年族群，容易造成腰背痠痛、坐骨神經痛，嚴重甚至坐不久、走一小段路就要休息。

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側位式脊椎微創手術 降低神經、肌肉、血管損傷

林琮凱表示，以脊椎滑脫為例，因脊椎退化不穩定，產生前後移位的現象，當吃藥、復健等保守治療無效，就會建議進行脊椎手術，回復正常生活功能。不過，傳統脊椎融合手術需從患者背後進行，以趴臥手術的姿勢，要放支架、打骨釘，需要較大的傷口面積，容易大範圍破壞肌肉及脊椎結構。

前述個案則是採用「側前位微創脊椎融合及內固定手術」，是以側臥的姿勢進行，改由腹部側面開一個小傷口，即可撐開肌肉進入到脊椎完成手術。林琮凱強調，「手術過程不用切肌肉、挖骨頭，大幅減少對神經、血管及肌肉的損傷」，由於創傷小、出血少，術後復原也更快，相較於傳統手術需臥床3～5天，OLIF微創手術最快當天就能下床活動，尤其適合單純脊椎滑脫的病患。

微創一次性完成 縮短手術時間

此外，對病患來說，OLIF側前位脊椎融合微創手術是採取單一姿勢進行手術，可一次性完成置入骨釘、支架及神經減壓手術，相較於傳統側前位脊椎融合手術需分次進行，大幅縮短手術時間；另外，搭配電腦導航也可大量減少輻射暴露，以打骨釘為例，電腦導航OLIF微創手術能減少多達10～50張X光暴露劑量。

OLIF微創手術也會搭配專用梯型前側位骨融合支架，特殊的前高後低設計，可恢復脊椎自然曲線，提供良好的腰椎背屈度及穩定性，讓患者活動時更不費力，有效減少術後腰背痠痛及平背症候群的發生機率。

術中即時定位更精準、安全

林琮凱強調，微創手術傷口小，最需要的就是精準定位手術位置，進行OLIF微創手術時，輔以脊椎手術導航系統，可以於術中透過即時3D立體影像定位，精準置入適合尺寸的骨釘、支架，以及確定神經減壓手術範圍，避免傷及脊椎周邊等神經組織，使醫療團隊在進行脊椎手術時，更加精準與安全。

術後避免彎腰、坐矮凳及搬重物

最後林琮凱也提醒，進行OLIF微創手術，術前需檢查骨質密度，菸癮者最好戒菸，術後3個月內避免彎腰、坐矮凳及搬重物，以免發生骨釘、支架鬆脫或位移。若民眾要避免脊椎提早退化，建議適時穿護腰、訓練核心肌群，加強脊椎穩定度。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者陳佳慧 6旬翁腰痛、腿麻 電腦導航微創治療脊椎滑脫 隔天下床行走



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