自由開講》協力數發部 打造台灣資安之盾

陳椒華

立法院開議，對大多數國人而言，新成立的數位發展部是個既陌生又好奇的單位。今年八月美國眾院議長裴洛西訪台時，相信台灣民眾都深切感受到資訊安全的攻擊威脅，如同世界經濟論壇2021的風險調查報告指出：「資安防護」與「資訊基礎建設」的建設成敗攸關國家整體發展。這就是數發部的職責所在，是台灣安全極為重要的機關。

為此，我特在10/6立法院召開記者會，對數發部的資安業務表達強力支持，同時給予特別關注。時代力量對於數發部打堅實的資安防禦系統，寄予高度的期盼。以下我簡單說明台灣的資安威脅與數發部的問題。

請繼續往下閱讀...

數位發展部於8月27日正式掛牌成立。（本報資料照）

政府機關資安攻擊嚴重，2022上半年已達11萬2907筆

事實上，台灣的政府機關遭受資訊攻擊非常嚴重，按國家資通安全會報技術服務中心的最新資料，台灣光是2022上半年，政府機關的有效資安監控情資高達40萬3242筆，其中「入侵攻擊類型」就占28%，高達11萬2907筆。而在2020年~2021年4月，「入侵攻擊類型」也占34%，高達33萬6892筆。更嚴重的是，台灣政府機關的資安威脅非常嚴重，高達33%是攻擊行政機關，22%攻擊外交國防機關，可見我國的資安威脅非常強大。

數發部統整資安計畫，彙整為14項32億「資安預算」

按預算分析，數發部「資安預算」分為兩個部分，其一是2023年部門預算中共10項計畫約14.2億，其中包含民主網路之連結與創新、數位韌性之應用與強化、資通安全業務、軍民通用資安技術研發補助計畫等等。另一部分是2023~2024前瞻特別預算，共4項計畫約18.1億。包含臺灣資安卓越深耕、政府基層機關資安主動防禦計畫、5G資安防護系統開發計畫等。

公私協力的資安防護，以補助與捐助模式進行

按2018《資通安全管理法》通過後，政府資安處理方針是以與第三方資安產業合作，採顧問服務強化政府能力不足，並將資源集中到部分資安公司培育資安人才。在預算書中，共有19.6億元是採取「捐助或補助的協力模式」，例如捐助財團法人電信技術中心（2.1億）、國家資通安全研究院（7.87億）、財團法人台灣網路資訊中心（2000萬）、財團法人工業技術研究院及資訊工業策進會（1.6億）等。

數發部「資安預算」的兩項疑慮與建議

數發部與第三方產業合作的遴選與評鑑的問題。按前述，共有約14項計畫（約19.6億）採取「捐助或補助的協力模式」，容易出現「政府出錢，無法課責」的問題，簡言之缺乏「可課責性」。第二，資安計畫橫向與縱向整合效益的問題。

當數發展部整合過往分散的計畫時，是否有完整規劃以統合與發展各計畫間的研究方向與技術？對此，我提出兩點建議：第一，應盡速建立一套合理透明的遴選機制；第二，應建立一套合理透明的事前、事中與事後的評鑑機制。

最後，我再次呼籲，在中國一波又一波的資安攻擊下，資安防禦已是台灣的重中之重，數發部只許成功不能失敗！我也會在立法院，透過質詢來推動數位發展部能更妥善運用國家資安預算，打造台灣資安防禦盾牌，推動資安技術與防護能力，提供台灣的安全保障！

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法