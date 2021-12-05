自由共和國》林宗男／監察院於資安治理應扮演的角色

監察委員職司風憲，特別是對於行政機關具有「外律監督」的功能，因而有一定程度的主動性，具有準行政機關與準司法機關的特色。(資料照)

林宗男／台大電機系教授

政府的資訊安全治理架構，應該以縱深防禦的思維設計三層不同的防禦框架；也就是「技術、資安管理及稽核」。第一線的防護以「技術」方面為主，包含建置專業的資安技術團隊、日常機關的資訊安全設備的運作：如防火牆、端點資安防護設備（EDR）與異常網路行為偵測（NIDS）等設備。第二層的防禦主要在於「制度面」的資安管理。領導者以全面性治理的角度管控組織的營運，制定資安管理制度，並提出改善方法，以建立資訊安全的文化，如人員密碼管理的政策、組織人員資安教育訓練的要求等。

第三層防禦：則是由獨立的稽核單位，來檢視組織在資訊安全的方法與表現是否完善，關鍵的問題包含：誰可能攻擊？攻擊的目的為何？會製造哪些風險？攻擊的手段為何？資安稽核包含以下三個階段：

請繼續往下閱讀...

一．威脅稽核：主要針對網路攻擊的稽核，用以確保系統與資料的安全性，並同時搜集相關證據。

二．評估稽核：用以評估資安控制的框架、常規需求與標準，或是針對特定的網路威脅。

三．驗證評估：以設計與紀錄特定的需求來驗證評估的有效性。

政府資安稽核

資安稽核又可以分成內部稽核與外部稽核。在「資安即國安」政策下，政府已將資通安全提升到國家安全層級，資安業務將由即將成立的數位發展部統籌。以即將成立的數位發展部負責資安業務的資通安全署（下稱資安署）組織法草案第二條第五款規定為例，該署執掌「資通安全相關演練與稽核之推動及執行」，此處「稽核」應該解釋為政府行政體系的內部稽核。至於外部稽核，則應該由監察院扮演重要的關鍵角色。

監察委員職司風憲，特別是對於行政機關具有「外律監督」的功能，因而有一定程度的主動性，具有準行政機關與準司法機關的特色。 而對於一般社會大眾來說，相較於外部監督，內部監督易有徇私、相互掩護等弊端。因此制憲者特別把監察院設定為國家一級機關，期待監察院更能發揮監督行政權的功能。因此，在行政權的自我監督（內部監督）外，在本國的憲政體制下，外部監督的權力由監察院行使，屬於監察院的職權核心。此外，憲法增修條文第七條第五項所規範的監察委員必須獨立行使職權，也保障這樣外部監督機關的公正性與獨立性。在目前憲政體制下，監察院職司外部監督；因此，除了其他各院的權力核心之外，政府機關資安外部稽核的權力應該交由監察院行使。

監察院執行此一功能需具有紮實資安技術能力，才有能力扮演第三方監督的角色，找出原有行政機關資安管理的盲點。例如法務部力推的「科技偵查法」，檢調機關是否能按照法案的規定辦理，需要有「check and balance」的憲政機關督促，而非單純只靠司法行政機關的自由心證。「通訊保障及監察法」的監聽，也應由監察院於資安稽核時一併辦理，以保障國人的數位人權。

資安的跨院分工與協調

在數位時代下，政府五院都逐漸有越來越多的數位治理的問題。因此，資安並非行政院或是監察院的院內議題，而是整體政府所要共同面對的問題；在這種情況下，院際衝突在所難免。資安署組織法草案第二條第二款︰「國家資通安全政策、法規、重大計畫與資源分配等相關事項之擬訂、指導及監督」，文義上也包含監察院監察政府落實資訊安全的情形的資源分配；但從相關大法官解釋可知，數位發展部資安署進行此項資源分配，仍然必須尊重監察院的需求。如果資安署負有資安稽核機關監察院的資安資源分配，此組織章程則有修訂的討論空間。另外資安治理的工作主要由行政院國家資通安全會報技術服務中心（下稱技服中心）負責，但是技服中心卻又不隸屬資安署。為避免組織疊床架屋與指揮權限不明，技服中心應該改隸數位發展部資通安全署以避免權責不符的狀況。

資安治理涉及資源分配。但由於預算案為行政院所提出，交由行政院協調院際衝突恐怕有球員兼裁判的嫌疑。而立法院職司預算審議，在把關預算的角度來看，立法院是個較為合適的協調角色。我們認為，應由立法院召開公聽會，釐清相關爭議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法