法操》旅客無視健康警告使用健身房後發生猝死 飯店需要負責嗎？

呂男無視飯店的警告標示仍決定使用跑步機，但飯店過近1小時才發現問題，顯見管理上也有問題，法院會怎麼認定責任呢？

法操司想傳媒

根據新聞報導，一名患有高血壓的呂姓男子入住台中一間飯店時，無視飯店健身房門口貼有「高血壓者不得使用」之告示，仍然使用跑步機運動，結果發生心因性休克導致其從機器上跌落，且經過將近1小時候才被飯店人員發現，送醫不治。

呂男無視飯店的警告標示仍決定使用跑步機，但飯店過近1小時才發現問題，顯見管理上也有問題，法院會怎麼認定責任呢？一起來看看判決書怎麼說的。

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示意圖。（https://www.freepik.com/）

無法證明飯店有過失？

原告呂男家人於先位聲明主張飯店應負民法侵權行為之過失責任，在民法上對於「過失」其實沒有明確的定義，一般仍是參考刑法第14條「應注意、能注意而不注意」概念，所以主要是判定被告有無「違反注意義務」。

呂男家屬認為飯店違反旅館業管理規則第25條第4款，發生緊急事故時旅館應負責將受傷旅客送醫之規定，但法院經檢視相關法規後，認為並無任何要求旅館業者應於健身房內設置管理、巡邏人員或隨時監看監視器之規定。由於從一開始就沒有注意義務，就不會有過失可言，因此不成立民法第184條之侵權行為。

不過這並非代表旅館完全無責任。

還有消保法之規定

由於民法之規定是針對普遍一般人適用之最低限度規範保障，對於商業經營者則應符合《消費者保護法》所訂之較高標準。而消保法第7條規定，企業經營者在提供服務時，應確保其符合科技及專業水準可合理期待之安全性。

而由於該飯店健身房位於密閉空間且具有視覺死角，亦未設置管理人員或派員巡視或隨時監看監視器，導致無法確保房客之安全，法院認為其不具當前飯店、旅館業專業水準可合理期待之安全性，因此仍需負損害賠償責任。

與有過失

不過也別忘記呂男也有無視旅館警告的問題，而這會牽扯到民法第217條「與有過失」的規定，簡單講就是在雙方都有過失的情況下，就算肇事責任主要在對造身上，卻因為當事人也需要負上一定程度的責任，而導致對造的賠償金額可以減輕或免除。

民法

第 217 條

損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額或免除之。

重大之損害原因，為債務人所不及知，而被害人不預促其注意或怠於避免或減少損害者，為與有過失。

前二項之規定，於被害人之代理人或使用人與有過失者，準用之。

由於呂男自知有高血壓病史卻無視健身房公告仍進入使用，發生死亡的風險應是其可以預料的，法院認為因其違反注意義務所以亦具有過失，其責任應佔百分之五十，最後在衡量下判決旅館業者應賠償共350多萬元台幣。

本文經授權轉載自法操 旅客無視健康警告使用健身房後發生猝死 飯店需要負責嗎？

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