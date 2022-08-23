法操》躲夠久就不怕司法制裁？追訴權時效是什麼？

追訴權是什麼？能夠保留嗎？又是怎麼計算的呢？又是為什麼會有讓犯罪者「撐過」一段時間就不需受罰的規定呢？

法操司想傳媒

根據新聞報導，前台中縣一名負責管理衛生掩埋場的張姓鄉公所清潔員，在1995至1996年暗中將販售入場票獲得的149萬多元收入據為己有，因此觸犯刑法侵占公物罪而被法辦又因審理時未到庭而遭通緝，結果他竟一逃就逃了超過25年。由於追訴權時效消滅，最後台中地院也只能做出免訴判決。

前台中縣大雅鄉公所清潔員張東民，侵佔公款149萬餘元，觸犯最重無期徒刑的貪瀆罪，他逃亡逾25年，台中地院判決免訴。（資料照）

追訴權是什麼？能夠保留嗎？又是怎麼計算的呢？一起來看看法操的分析。

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什麼是追訴權時效？

從有犯罪行為發生到把行為人抓進牢裡，必須要先讓偵查機關得知有犯罪嫌疑，並開啟偵查程序後檢察官最後會決定要不要「起訴」。被起訴的案件才會進到法院接受「審理」，如果最後判決有罪才會有「刑罰」，也才能執行刑罰將犯罪者關進大牢中。

而追訴權就是指國家公權力（檢察官）發動偵查、追訴犯罪的權利，在刑法第80條即規定依照犯罪最重本刑的高低，追訴權時效分別有30年、20年、10年、5年之不同，如果超過這些時間還未起訴追訴權就會消滅。不過在2019年修法新增「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪，發生死亡結果者」不受追訴權時效限制之規定，也就是故意犯殺人罪者無法靠時間躲過法律的制裁。

中華民國刑法

第 80 條

追訴權，因下列期間內未起訴而消滅：

一、犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪者，三十年。但發生死亡結果者，不在此限。

二、犯最重本刑為三年以上十年未滿有期徒刑之罪者，二十年。

三、犯最重本刑為一年以上三年未滿有期徒刑之罪者，十年。

四、犯最重本刑為一年未滿有期徒刑、拘役或罰金之罪者，五年。

前項期間自犯罪成立之日起算。但犯罪行為有繼續之狀態者，自行為終了之日起算。

那為什麼會有讓犯罪者「撐過」一段時間就不需受罰的規定？立法者認為，如果當一個人在犯罪之後決定洗心革面，躲起來幾十年都當個安善良民，那還要拿幾十年前所做的行為來懲罰他嗎？所以才根據犯罪行為的輕重設計不同的追訴權時效，並用這種不隨意破壞現有狀態的方式保護法安定性。

追訴權會停止進行？

追訴權會從犯罪成立的日期開始起算，但如果犯罪行為人在偵查時或接受審判程序時逃跑並被通緝，追訴權就會暫停計算。不過並不會永遠停止計算，依刑法第83條第2項第2款、第3款規定，停止計算的時間為前述第80條各款所定期間的「三分之一」。

舉例來說若有人犯下最重無期徒刑的重罪，追訴權時效就是30年，如果逃跑被通緝這「30年」期間就會先停止計算，停止的時間則為「10年（30 X 1/3）」，也就是這個人總共必須要歷經40年的逃亡人生才能躲過法律追訴的意思。

或許有人發現，新聞中的張姓清潔員既然所犯的是最高可處無期徒刑的侵占公物罪，那怎麼只經過25年就免受刑罰？這是因為追訴權時效的年限曾在2005年提高，而追訴權的時效停止期間也在2019年自四分之一延長至三分之一。

由於在追訴權時效修法前，追訴權已經開始計算或已經完成者，適用對於被告最有利的規定。所以就該新聞提及的案件而言，依犯罪當時的法律規定「最重無期徒刑或10年以上有期徒刑」之罪的消滅時效為20年，再加上被通緝時的5年（20 X 1/4）就是25年了。

既然知道追訴權是會隨著時間流逝而計算的，就可以知道「保留法律追訴權」完全是個錯誤的說法。追訴權不但不能保留，而且依刑事訴訟法第237條規定，非告訴乃論罪向檢察官提告的「告訴期間」也只有6個月而已。留著留著，自己的權利可就真的會隨著時間流掉囉。

本文經授權轉載自法操 躲夠久就不怕司法制裁？追訴權時效是什麼？

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