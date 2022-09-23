自由開講》羞辱女性是慣性？謝龍介一再道歉又再犯！

侯妤婷

國民黨台南市長候選人謝龍介，今（23）在議會上竟然爆粗口，用極度不堪的言詞「狗囝」，辱罵在場的女姓議員，還強調自己願意「放棄言論免責權」，明顯滿懷惡意針對女性做攻擊。無論政治立場如何不同，捍衛性平早已是普世價值，謝龍介卻屢次說出違反性平言論，已徹徹底底是個失格的政治人物。

議會本該是代表民意的神聖殿堂，而議員的職責就是代表民意，在言論免責權的保障下，針對市政進行針砭或交換意見。但遺憾的是，國民黨籍的台南市議員，也是市長候選人的謝龍介，竟然因為不同意民進黨籍女性議員邱莉莉的言論，在議會的自由發言時間內，藉由發言的機會痛罵邱議員是「狗囝」。

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謝龍介在議會上爆粗口，用極度不堪的言詞「狗囝」，辱罵在場的女姓議員，還強調自己願意「放棄言論免責權」，明顯滿懷惡意針對女性做攻擊。（本報資料照）

謝龍介在議會上，公然地污辱女性，不僅是濫用議員的職權，違反性平的言論也是議會最壞的示範，既愧為民選公職，更是扯性平價值後腿的幫兇。其實，謝龍介從政以來，性平爭議不只有今日這一樁，而是頻頻爆出不當的性別言論，且相信很多台灣人民都印象深刻。

早在2006年時，謝龍介就曾用「冬瓜菊」來嘲諷陳菊女士；2019年替韓國瑜站台輔選，還以「妓女」諧音「其女」來罵蔡英文總統；甚至吳敦義罵蔡英文是「衰尾查某」時，謝龍介竟出面狡辯、超譯，欲硬抝說要用語言的藝術去思考。還有讓眾多女性氣憤的，是他2019年替黨籍立委柯志恩站台輔選時，語出驚人地說「女人拉票可以拉到客廳、拉到房間」，毫不掩飾地物化女性，把女人當成選舉的工具。

台灣社會過去花了二、三十年的時光，歷經好幾代的婦女前輩的爭取、無數個遺憾事件發生，才從爭取女性權益的婦女運動，走到今天提倡性別平權。不物化女性、不把女性視為男性的附屬、尊重女性的主體經驗，只是最基本性平價值的一環而已。

很明顯地，推派謝龍介擔任市長候選人的國民黨，其清楚傳遞出的價值立場，既視台灣性別平等進步價值為無物，更是鼓勵大開性平倒車，欲讓台灣繼續倒退嚕。至於接二連三爆出歧視女性言論的謝龍介，屢次借題嘲諷女性、把女性物化成選舉工具，或非人化的「狗囝」，其透露出來的是打從骨子裡對女性的歧視與不尊重，不僅性平零分，更是失格，不配為政治人物。

（NGO工作者）

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