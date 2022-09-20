自由開講》蔣萬安與國民黨才是最該簽「遵守憲法承諾書」的人

◎黃居霖

最近蔣萬安說要台灣政治人物簽遵守憲法承諾書。其實包括蔣萬安在內的全體台灣人都不知道，民進黨從來沒有違背憲法，相反的，真正違背憲法的是國民黨。

國民黨台北市長參選人蔣萬安拒簽「不投降承諾書」，18日嗆民進黨應簽署「遵守憲法承諾書」。（資料照）

民進黨從來沒有主張建立台灣共和國，而是主張國家正常化。什麼是正常的國家，就是主權獨立的國家。這是符合憲法的，沒有哪一個憲法主張自己的國家是非法的，每一個憲法都主張自己的國家是主權獨立的國家。所以民進黨根本沒有違反憲法。雖然民進黨主張台灣獨立，但是並沒有主張建立台灣共和國，而是主張台灣這個國家是主權獨立的國家。至於台灣這個國家叫什麼名字，那是要全民公投決定的，不是民進黨來決定的。台灣這個國家現在叫什麼名字？叫中華民國，這是主權獨立的國家，這就是民進黨的主張，這哪裡違反了憲法？如果將來台灣人要把國名改成台灣共和國，那也是台灣人決定的，不是民進黨決定的。這哪裡違反了憲法？憲法是人定的，人民比憲法大，全世界的人民都可以透過公投修改憲法，這哪裡違反了憲法？所以民進黨根本沒有違反憲法。

請繼續往下閱讀...

相反的，真正違反憲法的是國民黨。因為國民黨一再派人與中共和談，包括連戰、洪秀柱、夏立言等等，數不清的國民黨大老與中共談判。他們去跟中共談什麼，不就是談一個中國嗎？如果世上只有一個中國，那麼被消滅的一定是中華民國。國民黨去談消滅中華民國的事，這符合憲法嗎？統派要消滅中華民國，你要消滅自己的國家，這符合憲法嗎？如果國民黨的一個中國是指中華民國，那麼國民黨就必須消滅中華人民共和國，但是國民黨做了什麼事，採取了什麼行動去消滅中華人民共和國？完全沒有。所以國民黨什麼時候遵守了憲法？完全沒有。所以真正違反憲法的，其實是國民黨，不是民進黨。

所以，真正該簽遵守憲法承諾書的是國民黨，是蔣萬安，是統派，不是民進黨，不是獨派。

（電腦維修）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法