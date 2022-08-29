自由開講》郭台銘「尸位素餐」？ ​​​​​​​​​

沈明正

語言是溝通工具的一種，但語言也有情緒。心理學家認為情緒語言是一種用言辭發洩情感的方式；韓愈也說：「大凡物不得其平則鳴」。情緒語言是內心的感受無所謂好壞。問題在於說者所用辭句是否正確表達其涵意，以及聽者能不能把握說者的真諦，不去曲解說者的原意或誤解說者的情感。近日，針對郭台銘「尸位素餐」評論，蘇院長與徐國勇部長的回應，正好演繹出以「接受性語言」回應「情緒性語言」的最佳溝通模式，值得稱讚。

台南二名員警遭到割喉雙雙殉職，引發社會恐慌。郭台銘身為警眷，又是性情中人，看到年輕警察因公殉職，心情悲憤可想而知。在傷痛情緒下，說出「尸位素餐」，一定要有人負責、下台，不也合乎情嗎？

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「尸位素餐」係由「尸位」及「素餐」二語組合而成，語出《書經．五子之歌》和《詩經．伐檀》，指空居職位享受俸祿而不盡職守。蘇院長表示，徐國勇認真，講他尸位素餐，「還是失準、失真」。「尸位素餐」一詞涵意雖然並不符部長實情，倒也忠實表達郭董當時的憤怒情緒。

面對郭台銘「尸位素餐」的指責，意指外役監管理鬆散、死刑該執行就執行，以及警察用槍時機應放寬等問題。內政部與行政院並未重砲回擊，反而虛心「接受」這種傷痛情緒，並勉政府部門要有「同理心，而且應該要勇敢改革」。（本報資料照）

蘇院長與徐部長自然聽懂郭董「尸位素餐」的弦外之音，意指外役監管理鬆散、死刑該執行就執行，以及警察用槍時機應放寬等問題。面對指責，他們並未重砲回擊，反而虛心「接受」這種傷痛情緒，並勉政府部門要有『同理心，而且應該要勇敢改革』。徐國勇也僅低調回應，「沒有一個內閣閣員可以尸位素餐」。當內政部長四年多，就去保七、保三、通訊所、民防所、山上的派出所視察好幾次；推動警察換制服、編列38億元預算更換通訊設備、警察轉任空勤飛行員每月加發4萬元獎金等。他也萬分感謝郭董支持警察，捐贈新台幣一千萬元給殉職員警家屬。

蘇院長與徐部長以「接受性語言」回應郭董「情緒性語言」，成功演繹蔡政府「謙卑、謙卑、再謙卑」的精神，追求「最會溝通政府」的目標。

（南台科技大學休閒系助理教授）

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