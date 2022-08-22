法操》【哈根達斯食安問題】有農藥殘留就代表有食安問題嗎？

食品安全的議題近年來在台灣時常浮上版面，此時都會聽到有人認為食品不應該含有任何不良物質，要完全乾乾淨淨才能吃得安心。難道只要有農藥殘留食品就代表有問題嗎？

法操司想傳媒

根據新聞報導，知名冰淇淋品牌「哈根達斯」的香草口味冰淇淋今（2022）年6月在我國邊境被驗出有農藥殘留，雖然這批產品還沒有流入市面，不過仍然導致當時共有5400多公斤的產品被迫下架。而近日在新加坡、法國及比利時等國也有產品被驗出有農藥殘留，衛福部也要求已要求業者停售、回收這些有疑慮的產品。

知名冰淇淋品牌「哈根達斯」的香草口味冰淇淋今（2022）年6月在我國邊境被驗出有農藥殘留，雖然這批產品還沒有流入市面，不過仍然導致當時共有5400多公斤的產品被迫下架。（法新社）

不只如此，其實在去年底巧克力品牌 GODIVA所生產的冰淇淋，也因衛福部接獲歐盟通報有農藥殘留而下架回收。與哈根達斯產品一樣，所殘留的農藥都是「環氧乙烷」，這物質很危險嗎？有農藥殘留的產品都代表有問題？一起來看看。

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什麼是環氧乙烷？

環氧乙烷是一種可以用來消毒、滅菌用的氣體，通常為醫療器材諸如管線、內視鏡光纖進行消毒而使用。依照我國環保署「環氧乙烷災害防救手冊」所述，環氧乙烷可經由皮膚接觸、吸入、食入、眼睛接觸引起人體中毒，並會引發噁心想吐、四肢虛弱、口齒不清、思緒紊亂……數種嚴重的症狀。

不過因為它是一種高揮發性的氣體，所以除非是有直接使用到環氧乙烷的高濃度環境，不然幾乎不會對人體產生傷害。美國及加拿大也因此准許利用環氧乙烷作為殺死害蟲及細菌的工具，但我國仍因為其具有致癌性，仍將其規定為禁止使用的農藥。

有農藥殘留就是有食安問題？

這次哈根達斯的食安問題被認為應該是位於法國工廠所生產的香草精被汙染所導致，而去年GODIVA的冰淇淋則是因為製作原料所使用的「刺槐豆膠」有環氧乙烷殘留，雖然經加工後的劑量已經微乎其微，但仍因為被驗出劑量殘留而下架。

食品安全的議題近年來在台灣時常浮上版面，此時都會聽到有人認為食品不應該含有任何不良物質，要完全乾乾淨淨才能吃得安心。難道只要有農藥殘留食品就代表有問題嗎？其實並非如此，因為人體具有代謝的機制，所以就算是攝取到有害的物質，在一定的劑量下仍不會對人體造成傷害。因此也出現如前述所言，美國、加拿大與台灣對於環氧乙烷使用規定不同的狀況出現了。

例如去年底引發問題的「刺槐豆膠」，依歐盟規定其環氧乙烷殘留量標準為0.1mg/kg，意思是在這個劑量下服用就不會對人體產生問題。當然理論上如果吃非常多還是會對人體產生傷害，但如果真的要吃到這麼多冰淇淋，相信在中毒前早就會受到心血管疾病及糖尿病所苦了吧？

不過既然環氧乙烷在我國被列為不得被驗出的物質，所以不能有任何殘留實屬應當，但農藥除此之外還有非常多種類，並不是每一種都被規定不得有殘留量。衛福部食藥署便訂有《農藥殘留容許量標準》，其標準是假設一個人就算一輩子吃的農產品都有農藥殘留，且每次還都在不洗、不去皮、不經烹煮的情況下食用的極端例子下，卻仍然不會對人體產生危害的劑量。

如果食品或食品添加物有「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」之情事，則違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，並依同法第第44條第1項第2款罰則規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，且情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項。

本文經授權轉載自法操 【哈根達斯食安問題】有農藥殘留就代表有食安問題嗎？

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