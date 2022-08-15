自由開講》建設「大冰箱」，冷鏈加工對漁民的重要

林坤達

台南市 日前，台南市長黃偉哲在臉書po文，以「有青才敢大聲」為標題，宣示將軍水產加工中心動工，民眾反應熱絡，紛紛留言表示「台南虱目魚領人流連忘返」、「讓世界知道台南虱目魚的厲害」。對漁民而言，這是台灣水產進軍國際的一大步。讓台灣優質的虱目魚、石斑魚、台灣鯛等水產，可以跟挪威鮭魚、伊比利豬、日本和牛、美國牛肉並列在國際消者眼前，將不再是不可能的夢想。

台南市將軍智慧水產加工及物流運籌中心破土動工。（本報資料照）

台南市智慧水產加工及物流運籌中心完工示意圖。（圖：台南市農業局提供）

老一輩的漁民，一談到怎麼養殖，每個都相當厲害，各有各的眉角。但無論在怎麼會養，談到漁獲價格時，常常都是自己吃悶虧，儼然是產銷鏈上的被動生產者。因為水產必須要交到「販仔」手上，眼見一箱箱裝車離開魚塭後，生產端才能算是告一段落，當年收穫的魚價也大致會有個底。然而價格怎麼決定，撇除天災氣候不談，其實相當仰賴市場需求跟通路，若沒有通路跟需求，漁價則會備受壓制，尤其是國際通路方面。

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如何把水產銷售國際，最要克服的技術問題，就是怎麼保存新鮮的漁獲水產。和台灣相距千里之遙的挪威鮭魚，可以成功銷售國際，建立國家品牌和產銷模式，背後相當仰賴冷鏈的配銷保存技術；就連日系品牌的知名壽司店，也都採用挪威直送的新鮮鮭魚。顯見，台灣水產要進入國際，飲食文化恐怕不是主因，而是取決於有沒有完整的冷鏈。

事實上，台灣的農政單位、養殖業者、水產貿易商都知道，台灣農漁產業進入國際的眉角，關鍵就在於冷鏈技術的提升。在傳統市場上，我們的漁獲習慣都用碎冰送到市場，殺完包個塑膠袋就交給消費者，或許大家買回去不久就會直接料理，鮮度還可以維持。但是進入國際市場，這樣的包裝跟輸送方式，肯定是不行的。

水產品要銷售國際，最須克服的技術問題，就是怎麼保存新鮮的漁獲水產。（圖：台南市農業局提供）

如果未來政府設的冷鏈加工中心建造完成，我們就可以想像，有朝一日，台灣養殖的虱目魚、石斑魚、白蝦、台灣鯛，從打撈上岸後，就進入俗稱「大冰箱」的冷鏈加工廠，在廠內進行清洗、加工、包裝到集中裝櫃。全程維持低溫作業，保持在最先新鮮的狀態，這樣就可以克服水產不易保存的問題、還能做得更衛生、更精緻。有了冷鏈技術，就算再遇到中國打壓，我們也可以憑藉冷鏈技術搭配貿易手段，開拓多元市場，擺脫對中國單一市場的依靠。

台南率先全國在將軍蓋第一座冷鏈加工廠，對漁民來說是一大福音。除了是把選擇市場的權力交還給漁民外，更重要的是夠過擴展市場來保證漁民的獲利，把傳統漁業養殖現代化經營，真正落實對於漁民的照顧。

（作者為漁民）

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