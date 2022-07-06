自由開講》「難道共產黨的話你也信？」談倪匡、香港、台灣

邱志偉

香港著名科幻作家倪匡病逝，他生前除了在小說、電影等方面的貢獻為人所熟知外，更著名的是他在公眾面前從不畏懼的批評中共，甚至是以幽默的方式，來讓人知道自己對中共政權的反感。倪匡生前受訪時，曾多次以看似幽默其實很嚴肅的說到：「難道共產黨的話你也信？」，這句話不單是談中共，也是在勸諫香港人民。這幾年，除了倪匡之外，黎智英、余英時等人，都對香港影響很深，他們也都是從中國逃出來，甚至倪匡、余英時都強調此生不再入中國，但香港真能成為他們永恆的居地嗎？這些都與香港令人難以樂觀的未來息息相關。

黎智英、余英時、倪匡三人，放在近代中國與香港的歷史長流來看，都是在年輕時經歷共黨統治，以行動離開中國，甚至帶著許多不堪的回憶，被迫離開自己生長的故鄉。因此，對於這世代離開中國而到香港的人，很多會將香港視為中國最後的淨土，因為香港離中國近，1997年以前又不歸中國政府管理。倪匡曾經形容自己逃離中國時，在香港的第一晚躺在一個公園上，第一次知道何謂自由的空氣。

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香港著名科幻作家倪匡。（資料照／香港明報提供）

這三位離開中國的脈絡，都和1949年以前，為追隨國民黨政權而離開有相當大不同，他們都是親歷、親見共產黨的統治，帶著憂懼而離開中國。例如黎智英是因為看到家人受批鬥迫害、倪匡是因厭倦中共的階級意識及鬥爭文化、余英時則曾經是在大學時一度受中共思想吸引，最後深覺不妥而離開中國。他們都是先從香港找到最初的立足機會，最後在香港、美國先後成就一番事業。

但這裡有個關鍵值得台灣留意。許多人在1949年離開中國來台，由於未曾親見或親歷共產黨統治，對於中共的核心本質並不理解，對於中共的想像全部來自於國民黨宣傳。因此，我們會發現有大批人在1980-1990年代，隨中共改革開放，以經濟外殼包裝極權統治，不少人竟就迷惑了，甚至甘於投共，成為另一種形式的中共支持者。

相較之下，倪匡、余英時等文人就令人可敬多了。他們不信中共假象，從不把中國那套當作可操作的內涵，倪匡生前受訪片段近日被人翻出，發現他在30年前講的預測，至今有用，甚至港人到現在才打算開始發聲。例如倪匡看到1989年學運時，一針見血點出學運抗爭連「打倒共產黨」都說不出口，還可被定位是「反革命暴動」，以後中國會如何看香港，簡直不堪設想。他當時就說，香港若要在這安身立命排拒中共統治，只有革命，甚至呼籲聯合國、美國的救援與支持。可惜當年氛圍並不認為這是有意義的。對照今日香港命運，確實令人有無限的感嘆。

余英時則說得更透徹，他甚至把中國的概念提升到，我在哪裡，哪裡就是中國，所謂「無處非中」的概念。這道理最主要就是對抗中共利用返鄉親懷，呼籲大家都到中國來，而要對抗這誘惑，唯有提醒自己，中國的概念並非只有地理上，甚至可以是概念上、心理上、思想上的層次。

至於媒體大亨黎智英雖反共，但他曾試圖想透過報業改變中國，這是其天真的一面。雖然他終究為了香港前途，事業遭受到中國致命打擊，但我想他對中國的最後一點幻覺，大概也全然消失殆盡。相較之下，倪匡就從未對中國寄有幻想，反倒是用嘻笑方式，看待中共對香港的統戰口號。

「難道共產黨的話你也信？」這句話，我希望隨著倪匡的離世，可以再重新送給台灣政界、社會多想想。國民黨至今仍有多數人執念，只要九二共識就可換取中共和平承諾，都令人不禁想問「難道共產黨話你也信？」難道我們石斑魚、芒果被無厘頭的禁，真都是中國講的那套，還有人去細究中國講得有沒有道理，「難道共產黨的話你也信？」或是中國的台海內海說，也有人去翻國際法試圖為中共說項，強調學理上站得住腳，共產黨是討論學術嗎？「難道共產黨的話你也信？」

香港的前途令人擔憂，但台灣作為力抗中國入侵的第一線，我們實在沒有太多本錢，去給予中國社會更多開放空間，尤其台灣絕不是中國最後的淨土，台灣就是全球自由民主陣營的台灣。近期我們才獲證實，台灣內部真有政黨透過吸收來台的部分中國人，拿中國國台辦提供的資金，成為反民進黨的工具。這種敵人明目張膽到境內發展組織的時刻，對照倪匡生前對中共的評價，正因為我們不信共產黨，台灣更該固守國門，成為民主自由永遠的精神堡壘！

（立法委員）

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