自由開講》警政人事爭議案

楊永綨

剛剛卸任的警政署署長陳家欽，據報載指稱內政部部長介入警界高層人事任用的事件，讓基層員警不禁譁然，也讓一般民眾對警政系統的人事案多多少少有點關注，過去這幾年來，在基層員警中也都有所耳聞，中央、地方的警察人事案都有政院高層、政治各派系甚至企業界、黑道介入喬人事的情況，只是沒人敢說，卸任的署長或許可以爆料，讓人民知道警界人事不為人知的黑幕。

警政署上月30日舉行新舊任署長交接典禮，卸任署長陳家欽（右）在新任署長黃明昭（左）陪同下，接受同仁列隊歡送。陳家欽上車離去前，向黃明昭擊拳致意。（資料照）

軍政、警政、醫政、教育這幾個人事系統，對於人事的布局大多很有藝術，這幾個系統的學長學弟、學姊學妹的經驗傳承制度也很重視，所以主管的選任也都有一套自己的系統，當然，中央一級的政務官是由行政院相關的權責機關所掌控，但影響的卻是中階和地方的主管升遷人事布局。先來看看前幾任的警政署長中有哪幾位優秀的人事拔擢，王進旺、侯友宜、王卓鈞、陳國恩都是口碑還不錯的署長，也都受到重用，任內也推動很多的警政改革，評價都不錯，王卓鈞署長還是在位最長的署長之一。而有爭議性的署長當屬阿扁總統時代的張四良署長，當時是由已故長榮集團張榮發總裁推薦給阿扁總統的，因為319槍擊事件而下台由副署長謝銀黨繼任。

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現今的國策顧問有很多都是邀請企業界的大老晉任，自然會有企業界推薦的案例，但不可否認的，警界的升遷靠的就是專業和能力，自然有一套自身的考核機制，但現今的台灣社會，政治角力不斷延伸到各個角落，舉凡農漁會、水利會等地方基層的組織，連警政系統現在也介入很深，而新任的陳昭明署長曾在台北縣任職，和當時的蘇貞昌縣長頗有交集，隨後的升遷速度讓外界嘆為觀止，也受到蘇院長的破格拔擢，也難怪外界也這麼多的疑慮，或許只有把事情攤開到陽光下，說清楚講明白，才能讓基層員警心服口服了。

當外界批評內政部從中干預人事，部長提：我本來就有人事決定權，甚至拿出法令來佐證，真的給外界一種做壞事被抓到趕緊卸責的感覺，新任的陳昭明署長接下來的人事布局可能要多傷腦筋了。警政署是內政部的下轄單位，一般而言，警政署署長才是所有警察的主管，若所有選用部屬都要經由部長欽點，那署長的人事權旁落，要如何要求下屬做事？如何去管理相關的稽核？難道只要抱緊檯面上政治人物的大腿，將來就可以平步青雲、飛黃騰達，這樣要全國八萬警察弟兄們情何以堪？而雜亂無章的高階警官人事也只是讓警察的專業度流失，人民要如何信任警察呢？

歷任署長中，王卓鈞是任職最久的，也是馬總統時代最信任的署長，據王先生說，在職期間的人事安排都不曾受到高層的掣肘。剛剛卸任的陳家親署長在任也是第三長的時間，確實也相當受到蘇揆和小英總統的信任，任期中負評也不多，是一位相當卓越的警政署長。這樣一位署長對下屬的人事安排居然會演變到署長和部長的交火，還真讓人摸不著頭緒，難不成是綠營內閣要改組了，趕緊先安插自己的人馬進場卡位，真的只有當事人最清楚了。

（立法院公務員）

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