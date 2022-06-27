自由開講》北市府「卡蛋」怪中央？市府勒令停工才是關鍵！

劉志堅

原訂10月試營運的台北大巨蛋，因審查作業確定跳票。台北市長柯文哲與內政部次長花敬群再度隔空對槓，柯文哲甚至要求與內政部進行公開辯論。

還記得柯市長就任不久，他便火速點名查大巨蛋等「五大弊案」，同時勒令停工，現在任期即將屆滿，改口變「五大案」，大巨蛋被誰「卡」？大家心知肚明。

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大巨蛋排煙設備及相關消防安全審查，攸關未來使用人員避難逃生及人命安全，中央依法審慎審查，並對於不足部分要求補正或說明，但北市公告的審查進度，完全是另外一回事，對於遠雄送件資料不齊又新增認可範圍等事實真相，避重就輕，實不可取。

大巨蛋被誰「卡」？大家心知肚明。（本報資料照）

近日消防署對外的說明，恰好打臉北市府所謂「內政部拖延」的說法：

一、台北大巨蛋「申請免適用各類場所消防安全設備設置標準排煙設備規定審核認可」，由2處時隔5個月後增加為5處，程序上屬重新申請案件 110年6月「最初僅申請巨蛋體育館、巨蛋廣場2處」；遠雄公司於110年11月15日，又再申請「新增北藝文下沉廣場等3處納入認可範圍，申請範圍擴大」，程序上屬重新申請案件。

二、委員會已召開過三次小組初審會議，共提出24項意見要求補正及說明。

由於免設排煙設備對人員避難逃生及人命安全有重大影響，委員會極為慎重，110年8月20日、111年3月18日、5月26日三次小組初審會議，分別提出9項、9項、6項意見要求補正資料及說明。除遠雄公司及設計團隊提供補件資料費時甚久外，委員會亦需審慎於會前進行檢視。

三、其中5月26日初審，大巨蛋體育館煙控排煙模擬，還不符合國家標準規範，仍有安全疑慮，消防署也請遠雄公司於6月8日及6月13日補正資料，但仍有多項不一致情形。後續將等資料齊備後，提送7月份委員會大會審議。

大巨蛋消防設備審查，攸關人命安全，各項申請案都必須依法完成審議，但北市府公布的過程卻避重就輕，將延遲啟用責任全推給中央，柯文哲是否欠市民一個道歉？

（北市退休消防員）

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