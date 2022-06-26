自由開講》藝術不是怪力亂神，別強加自己信仰在不同文化上！

洪昱睿

據悉，臺南市立美術館於本月12日釋出預告，將於6月25日開幕展出「亞洲的地獄與幽魂」持續到10月16日為止。並在臉書貼出數張逼真殭屍照，引發熱議。但部分宗教團體痛批這樣的展覽「對人的身心沒好處」，「毫無無教育意義」、「製造這樣恐懼實在是很多餘」等等。對此網紅「四叉貓」查出，抨擊此項展覽者很大一部分是來自提倡基督教建立「神權國家」、「政教合一」的「合一行動聯盟」的成員。

無獨有偶，「新竹靈糧堂」也無中生有地大加撻伐該展覽是「污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大。」等等妄言與不尊重他人文化及信仰的粗魯話語，且「新竹靈糧堂」還針臺南市立美術館的特展發出訊息，於其官網張貼之「本週禱告內容」註明，「求主赦免並阻斷6/24-26在中正紀念堂，國家兩廳院實驗劇場 舉辦活動聲妖錄，這是明目張膽公然交鬼行邪術做法」，「仇敵透過這展覽，污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大，無知愚昧，深深得罪神！」

請繼續往下閱讀...

日前台南美術館的「亞洲的地獄與幽魂」展覽遭許多宗教人士抨擊，讓四叉貓笑稱這是「2022宗教戰爭」。（翻攝劉宇（四叉貓）臉書）

綜觀以上，筆者認為這些基督教衛道人士已走火入魔，基督教所稱之異端邪說反而是他們自己當之無愧。基督教的中心思想是「博愛」；但他們的言行嚴重排外、不尊重他人、自我中心；「把藝術文化與裝神弄鬼混淆」，目無法紀似的在民主國家妄想建立「神權國家」，此展覽是封閉式展覽，需購買門票才能入場觀賞，兒童更需家長陪同。講一句不客氣的話「人家在吃米粉，你們是在旁邊喊什麼燒？」

希望臺灣正派的、有同理心態度的更多的基督教派能出面勸告像「合一行動聯盟」與「新竹靈糧堂」等團體，他們已經越線，應和非相同信仰文化的人們和平相處，也不要混淆藝術與怪力亂神，更別忘了，現行「憲法」中第十三條即規定：「人民有信仰宗教之自由」。

（語文工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法