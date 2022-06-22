自由開講》基層消防員不歡迎踐踏消防專業的市長！

鄭少書

本土疫情持續嚴峻，近日救護案件、尤其是COVID-19中重症救護案件不斷攀升，而就在全國上下團結一致、齊心抗疫的當下，本會於6月8日接獲檢舉，檢附明確影像證據指出新竹市消防局再度濫派消防員執行非緊急案件、包括消防人車至邊坡施工現場駐守，甚至到淹水民眾家清掃積水，本會對此荒謬行徑予以嚴厲譴責。

台灣消防人力長年不足，根據內政部消防署公開資訊，新竹市消防／市民比為1：1519，在全國已算後段班，連苗栗縣都不如（苗栗為1：1110），人力缺口雖非一時半刻能夠解決，但新竹市政府林智堅團隊不但未因此珍惜消防人力，反而帶頭濫用，讓消防員淪為雜工。為了討好選民，不顧救災人力真空危險，造成消防弟兄更為過勞，更踐踏全新竹市民的生命安全。

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台灣消防人力長年不足，新竹市消防／市民比為1：1519，在全國已算後段班，連苗栗縣都不如。（本報資料照）

珍惜救災資源已是全台社會共識，各縣市首長無分藍綠，均盡可能將消防人力用於刀口，唯獨新竹市特立獨行，繼河馬池加水、海邊掃沙後屢秀下限、頑冥不靈，本會呼籲新竹市政府立即停止踐踏消防專業，把時間還給長年超時工作又人力不足的消防員。並請林智堅市長三思，是否要背負濫用消防人力的臭名？參加桃園市長選戰，是否又要把踐踏消防專業的壞習慣，用來打擊經歷新屋、敬鵬大火後飽受12條人命損失後，好不容易浴火重生的桃園市消防局？

桃園市4000名警義消及家屬都在看您如何對待新竹市的基層消防員，請林智堅市長珍惜消防人力，從尊重消防專業開始。

（消防員工作權益促進會副理事長）

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