德瑞克說碳金融》第二十五講：動盪時局下的碳金融 ─ 半年回顧篇

大家好,我是德瑞克,我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣,同時也抱著高度質疑。

《德瑞克說碳金融》已經上線接近半年的時間,而這半年的時間局勢多變,包括俄羅斯與烏克蘭的戰爭從二月開打至今尚未停歇,美國因為升息而導致股市與債市狂跌,讓我們來回顧看看,碳金融裡有甚麼變化?

第1, 我們想知道,俄烏戰爭對於碳額度價格有甚麼影響?

理論上來說,戰爭將會引起短期內的碳排放量增加,像是為了取代對俄羅斯天然氣的依賴,歐洲需要透過運輸得到海運液化天然氣,還有增加燃煤發電。這些排放量增加會在短期內導致碳訂價上漲。但是長期來看,若是因為戰爭而引發經濟衰退,那排放量又會減少而讓碳額度價格有不確定性。

不過,實際上短期的碳額度價格卻是呈現快速崩盤又急速拉回,前後只花了三週左右的時間而已。讓我們先來看看今年以來的碳價格走勢,我們同步觀察全球兩個最大的強制碳交易市場的碳價格,也就是歐洲碳額度交易市場EUA與美國加州碳額度交易市場CCA。

在兩張圖的中間位置,可以觀察到一個明顯的V字型崩盤,以歐盟碳額度EUA為例子,歐盟配額 (EUA)從每公噸 95 歐元崩跌至 55 歐元,下跌了 35%之多。

下跌的起點就是今年2月24號俄烏開戰左右,最低點的谷底落在3月8號左右,然後大約3月16號左右回到正常水平。

(今年以來歐洲碳價格與美國加州碳價格走勢圖,圖表來源: https://carboncredits.com/)

我很納悶,為什麼實際上的碳額度價格,跟我們原先預測的短期逐步拉高不一樣?是甚麼原因造成這樣的閃跌又快速回補?

CNBC提到了三個原因來說明碳價格的閃跌:

第一個主要因素是資金流動所造成,CNBC推測因為這段期間的其他資產類別的損失或是增加保證金,導致金融機構不得不賣掉一些碳額度的頭寸,來取得資金。

Refinitiv 首席歐盟碳分析師 Ingvild Sorhus 表示:「最初的價格大幅下跌很可能是由於清算 EUA 頭寸,以彌補因能源價格快速上漲而導致的追加保證金通知。」

CNBC提到的第二個主要因素是預計需求下降,因為戰爭導致一些行業減少運營,從而降低排放。這一點我們前面提過,就算戰爭會造成需求下降,那也是長期效應,短期會因為替代因素而使碳排放增加。因此CNBC認為這一點而造成閃電崩盤,我不太認同。

CNBC提到的第三個因素是程式自動交易,在一開始的下跌開始之後,因為現在的大型金融機構都使用程式自動交易,因此觸發了停損與自動賣出機制,導致雪崩式的下跌。

(碳金融起落很大,坐在船上要抓緊了!圖片來源: https://pixabay.com/)

這告訴我們,現在碳交易市場裡充斥有很多的金融玩家,而非只有實業家們買碳額度只為了抵銷排放,這些金融玩家為碳交易市場提供了流動性,但是同時也拉高了變動的風險。

金融玩家往往是多邊押注的。他們可能看好各國對碳減排的認真執行程度,因此押注在碳額度的交易上,同時碳減排會長期減少石化燃料的使用,因此他們也同時做空石油與天然氣的期貨。結果俄烏戰爭一打,石油與天然氣價格都往上飆,導致金融玩家們為了補足保證金只能賣掉碳額度來調整資金,所以碳價格出現了短暫的閃跌。

但是畢竟碳額度是有實際的需求,是發電廠等廠商要拿來抵扣碳排放量的。所以碳市場一旦發現有異常低的價格,自然就會有買家出手搶便宜,價格也很快地回復到了正常水位。

還記得我們在第九講介紹的碳價格ETF (代號KRBN)嗎?它主要就是追蹤歐洲跟美國加州這兩大交易市場的碳價格。也因此今年以來的表現跟上述的EUA類似,雖然二月底快速下跌了一下,但是價格拉回來之後,目前KRBN這支ETF價格維持在$46的相對高點位置。

(圖表來源: Google 財經)

第2, 我們想知道,業界對於ESG的想法是否有不同聲音?

我們曾經在第十講與第十一講,藉由分析S&P500 ESG的組成,來了解ESG是否真的與減碳強相關?我們的分析結果是「ESG是讓企業在環境/社會/治理上更有永續經營的概念,但是不一定是減少碳排放的保證」。有興趣的讀者可以翻翻當初我們分析的依據與論點,滿有意思的。

馬斯克(Elon Musk)(路透社)

今年五月標準普爾公司在更新S&P500 ESG清單的時候,把電動汽車龍頭特斯拉踢出其ESG指數榜單。這可讓其創辦人Elon Musk氣炸了,他在社群媒體Twitter上大大表示了他的不滿與憤怒,他寫道:

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!

(埃克森美孚被標準普爾 500 指數評為環境、社會和治理 (ESG) 全球最佳前十名,而特斯拉沒有上榜)

ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors.

(ESG 是一個騙局。它已被虛假的社會正義戰士武器化。)