德瑞克說碳金融》第二十五講：動盪時局下的碳金融 ─ 半年回顧篇

現在碳交易市場裡充斥有很多的金融玩家，而非只有實業家們買碳額度只為了抵銷排放，這些金融玩家為碳交易市場提供了流動性，但是同時也拉高了變動的風險。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

《德瑞克說碳金融》已經上線接近半年的時間，而這半年的時間局勢多變，包括俄羅斯與烏克蘭的戰爭從二月開打至今尚未停歇，美國因為升息而導致股市與債市狂跌，讓我們來回顧看看，碳金融裡有甚麼變化？

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第1， 我們想知道，俄烏戰爭對於碳額度價格有甚麼影響？

理論上來說，戰爭將會引起短期內的碳排放量增加，像是為了取代對俄羅斯天然氣的依賴，歐洲需要透過運輸得到海運液化天然氣，還有增加燃煤發電。這些排放量增加會在短期內導致碳訂價上漲。但是長期來看，若是因為戰爭而引發經濟衰退，那排放量又會減少而讓碳額度價格有不確定性。

不過，實際上短期的碳額度價格卻是呈現快速崩盤又急速拉回，前後只花了三週左右的時間而已。讓我們先來看看今年以來的碳價格走勢，我們同步觀察全球兩個最大的強制碳交易市場的碳價格，也就是歐洲碳額度交易市場EUA與美國加州碳額度交易市場CCA。

在兩張圖的中間位置，可以觀察到一個明顯的V字型崩盤，以歐盟碳額度EUA為例子，歐盟配額 （EUA）從每公噸 95 歐元崩跌至 55 歐元，下跌了 35%之多。

下跌的起點就是今年2月24號俄烏開戰左右，最低點的谷底落在3月8號左右，然後大約3月16號左右回到正常水平。

（今年以來歐洲碳價格與美國加州碳價格走勢圖，圖表來源： https://carboncredits.com/）

我很納悶，為什麼實際上的碳額度價格，跟我們原先預測的短期逐步拉高不一樣？是甚麼原因造成這樣的閃跌又快速回補？

CNBC提到了三個原因來說明碳價格的閃跌：

第一個主要因素是資金流動所造成，CNBC推測因為這段期間的其他資產類別的損失或是增加保證金，導致金融機構不得不賣掉一些碳額度的頭寸，來取得資金。

Refinitiv 首席歐盟碳分析師 Ingvild Sorhus 表示：「最初的價格大幅下跌很可能是由於清算 EUA 頭寸，以彌補因能源價格快速上漲而導致的追加保證金通知。」

CNBC提到的第二個主要因素是預計需求下降，因為戰爭導致一些行業減少運營，從而降低排放。這一點我們前面提過，就算戰爭會造成需求下降，那也是長期效應，短期會因為替代因素而使碳排放增加。因此CNBC認為這一點而造成閃電崩盤，我不太認同。

CNBC提到的第三個因素是程式自動交易，在一開始的下跌開始之後，因為現在的大型金融機構都使用程式自動交易，因此觸發了停損與自動賣出機制，導致雪崩式的下跌。

（碳金融起落很大，坐在船上要抓緊了！圖片來源: https://pixabay.com/）

這告訴我們，現在碳交易市場裡充斥有很多的金融玩家，而非只有實業家們買碳額度只為了抵銷排放，這些金融玩家為碳交易市場提供了流動性，但是同時也拉高了變動的風險。

金融玩家往往是多邊押注的。他們可能看好各國對碳減排的認真執行程度，因此押注在碳額度的交易上，同時碳減排會長期減少石化燃料的使用，因此他們也同時做空石油與天然氣的期貨。結果俄烏戰爭一打，石油與天然氣價格都往上飆，導致金融玩家們為了補足保證金只能賣掉碳額度來調整資金，所以碳價格出現了短暫的閃跌。

但是畢竟碳額度是有實際的需求，是發電廠等廠商要拿來抵扣碳排放量的。所以碳市場一旦發現有異常低的價格，自然就會有買家出手搶便宜，價格也很快地回復到了正常水位。

還記得我們在第九講介紹的碳價格ETF （代號KRBN）嗎？它主要就是追蹤歐洲跟美國加州這兩大交易市場的碳價格。也因此今年以來的表現跟上述的EUA類似，雖然二月底快速下跌了一下，但是價格拉回來之後，目前KRBN這支ETF價格維持在$46的相對高點位置。

（圖表來源: Google 財經）

第2， 我們想知道，業界對於ESG的想法是否有不同聲音？

我們曾經在第十講與第十一講，藉由分析S&P500 ESG的組成，來了解ESG是否真的與減碳強相關？我們的分析結果是「ESG是讓企業在環境／社會／治理上更有永續經營的概念，但是不一定是減少碳排放的保證」。有興趣的讀者可以翻翻當初我們分析的依據與論點，滿有意思的。

馬斯克（Elon Musk）（路透社）

今年五月標準普爾公司在更新S&P500 ESG清單的時候，把電動汽車龍頭特斯拉踢出其ESG指數榜單。這可讓其創辦人Elon Musk氣炸了，他在社群媒體Twitter上大大表示了他的不滿與憤怒，他寫道：

Exxon is rated top ten best in world for environment， social & governance （ESG） by S&P 500， while Tesla didn’t make the list！ （埃克森美孚被標準普爾 500 指數評為環境、社會和治理 （ESG） 全球最佳前十名，而特斯拉沒有上榜） ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors. （ESG 是一個騙局。它已被虛假的社會正義戰士武器化。）

並在底下回覆留言中提到：

SPGlobalRatings has lost their integrity （標準普爾公司的評分制度已經失去了它的正直與誠信）

ESG就像是高道德標準，在每家評鑑機構都有各自的標準，而且為了要確實評分，這些評鑑機構會要求企業揭露各式各樣的訊息，當公司揭露訊息時往往也將流失企業的競爭力，這也是為什麼馬斯克跟巴菲特都不特別支持ESG的原因吧？！他們都選擇少揭露以維持公司的競爭力，所付出的代價就是特斯拉跟波克夏的ESG評分常常不好看。

被除名在S&P 500 ESG清單之外，將可能會對特斯拉造成一些賣壓，因為一些鎖定指數的ESG類ETF就不得不出清特斯拉的股票。

不過，ESG浪潮之大，再加上投資機構會以此作為投資依據，還是很多大企業乖乖地揭露相關消息並符合規範，以求在ESG raking上求得好分數，取得投資人們更多的青睞。

這確實是經營者的兩難，究竟是揭露消息得到好的ESG分數讓股價好看重要？還是少揭露來維持企業的競爭力重要？

另外，如Elon Musk所說，難道一家賣電動車的公司（特斯拉）會比一家賣石油的公司（埃克森美孚），更不環保嗎？說到底，ESG的本質是甚麼？

這個問題，在ESG浪潮席捲的今天，我們都可以思考一下。

第3，我們想知道，在各國紛紛宣告2050淨零排放之後，新能源是否一路高歌邁進，而石化產業就此陷入深淵？

從這半年的結果來看，結果可能跟我們預期的不太一樣。做為第十四講的主角，也是全球最大清潔能源ETF，ICLN這兩年來的股價表現並不理想，從2021年的高點$33，至今股價腰斬只剩$18。

（圖片來源： Google財經）

全美最大的風力與太陽能電力公司-美國的NextEra Energy公司，原本在2020年眼看著似乎有機會擠下埃克森美孚，成為全球市值最大的能源公司，但是隨著油價拉高，兩者的市值差距又拉開了。而且NextEra從2022年初的$93，跌到最近的$70，這兩成五的跌幅可真是重。反觀石油龍頭埃克森美孚的股價則在同時間大漲五成，從$60漲到了$91。

（圖片來源： Google財經）

（圖片來源： Google財經）

減少碳排放，並且致力在2050達到碳中和，這是很多國家與企業都宣誓要達成的目標，但是透過這一篇回顧中，我們看到了碳金融的不同面向。

第一個面向，碳金融是透過各方交易來達成的，所以可能有價格誤判而導致市場動盪，如同我們回顧談到EUA碳價格；

第二個面向，碳金融可能會因為各種原因而有不同標準，如同我們第二個回顧中，談到ESG對於股價的影響與潛在競爭力的流失；

最後一個面向，可能也是最基本的金融面向，任何投資標的都有循環的特性，漲多了就會拉回，而跌深了就會反彈。我們從回顧清潔能源ICLN，可再生能源公司NextEra Energy與石油巨頭埃克森美孚的股價，可見一斑。

（碳金融有多個面向，圖片來源： https：//pixabay.com/）

下一講開始，我們來談談一個重要的主題-智能電網。首先從用戶端的智能電表這端開始講起。

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