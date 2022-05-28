自由開講》台灣應積極發展無人機科技

陳椒華

俄烏戰爭中，烏軍以縝密的情報配合無人機，精準痛擊俄軍的要害，無人機在攻擊與防禦的亮眼表現，左右了戰局的勝負。在未來國家的保衛戰場上，軍用無人機與無人作戰模式，必定是軍力相差懸殊、國家防衛能力的重要指標。

國安催生了無人機科技的商機，目前無人機55%是軍事國防用途，另45%則是娛樂消費與專業商業的應用，包含空中拍攝、地表情資蒐集、空中配送、農漁業智慧科技、山區探勘與緊急救災等，全球商機每年上看330億美金。臺灣無人機產業起步較晚，目前全球近70%的市場被中國品牌攻佔。然而在全球擔憂中國製產品資安疑慮的趨勢下，台灣應該趁勢發揮關鍵零組件角色，搶佔全球無人機的商機，因此我呼籲政府應加速我國無人機自主研發與產業發展的政策推動，發展台灣成為全球無人機零組件的輸出大國。

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對於台灣發展無人機政策，首先，國家應設置無人機產業的主責單位，整合及串連各部會，包含交通部、經濟部、科技部、國防部等部會，有效協助產學研的無人機研發與發展，且政府應加強通訊與數位科技的基礎建設、驗證與實驗場域的建設，加速淬鍊無人機的研發成果，並商請經濟部善用工合機制或契約的訂立，積極引進國際無人機大廠在台設立組裝工廠或研發中心的合作模式，以協助我國發展成為國際無人機雛型機開發基地。

在未來國家的保衛戰場上，軍用無人機與無人作戰模式，必定是軍力相差懸殊、國家防衛能力的重要指標。圖為中山科學研究院研發的「騰雲二型」無人機。（本報資料照）

另外，在發展我國成為國際無人機雛型機開發基地的目標上，無人機的相關管理法規，限制了無人機雛形機與各項應用科技的驗證，因此須請經濟部及交通部應參考國際法規及國內無人機產業發展需求，修訂相關法規，同時無人機保險費用過高已形成研發與人才培育障礙，請民航局、金管會協調保險業者下降保費。此外，無人機高階研發人才的培育能量不足，也難以支應快速成長的軍用與商用技術研發，目前國內無人機大都著重在技職教育的維修技術，研發人才的培育幾近於零，須請教育部積極的規劃與推動無人機研發人才的培育政策與補助。同時請國發會、經濟部、科技部、教育部及交通部逐年編列無人機發展相關預算，增加國內無人機的人才培育、研發補助與新創事業資金融資的支持，並積極辦理無人機之國際交流，促進國際學研合作，以提升國內自主研發技術能量，促進產業與國際接軌。

在擴大內需支持國內產業發展的部分，目前國內無人機的主要預算在國防，建議中科院可以開放和產學研共同研究與開發新技術，以加速催生各項研究的產出，並且建議國防部與政府部門應增加國內無人機各項產品的採購，且採購不能以價格標來限制，應以公開徵求企劃書、委託研究補助案、評選標或有利標等來評選適合的產品，並全面採用國製無人機，以落實國機國造，擴大內需來支持國內產業，加速國內無人機產業的成長與茁壯，打造台灣品牌，發展我國成為全球無人機零組件的輸出大國，同時成為亞洲無人機研發基地。

（立法委員）

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