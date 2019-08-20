一級嘴砲》無人機的納管，青農們的雜音

這一次針對無人機納管的民航法修正案，其最根本的宗旨是「釐清責任」，因為公務系統根本沒有多餘的人力物力去管理無人機，法案的修正也是因為公部門必須自保，把責任畫清楚的手段之一。雖說如此，但民航局方面還是很夠意思，最起碼他們為無人機開了一道門，日後也願意配合社會的需求而邊上路邊修正。

一級嘴砲技術士

大概從2016年開始，無人機（Drone）從專業工具逐漸變成民間消費產品，民間開始要求政府管制無人機的使用。大家都知道不能放任這種會飛的玩意到處跑，尤其是軍營、機場等敏感及妨礙公共安全的設施，經過了兩年多的討論，政府通過了《民航法修正案》，將無人機納入民航法規的管制，並在2020年3月正式上路。不過，這時一大堆問題就冒了出來，就跟我們的教育一樣，平常都不舉手，開始要考試了才一堆問題。

明年三月起無人機要納入法規管理，這套方式比照的是汽機車的考照制度，依無人機重量、作業型態來劃分出七種執照類別。無人機含電池重量在250公克以下者，機身不須上網登記，操作人也不用執照，但重量超過250克的全部都要上網登記。重量超過25公斤的重型無人機除了網路登記，還須附加檢驗申請表，當然啦，如果你是買現成的商品，這部分廠商會自己去處理。

無人機執照的分級

無人機的「駕照」以機身的重量和操作人員的年齡為界。機身重量分為五個區間：未滿2公斤、2到15公斤、15到25公斤、25到150公斤、150公斤以上，多數人會碰到的都是前三個，就算是要載重的農用植保機，起飛重量也多半在25公斤以下；在操作人員方面，分為16歲以下、16到18歲、18歲以上，而業務用途的專業操作証則需滿18歲後，通過學科和術科測驗才能取得。

此外，這次的《民航法》修正案也對飛行空域上也做了明確的規範，以距離地面120公尺高度作為劃分，120公尺以下的空域歸各地方縣市政府管理，120公尺以上則由民航局統一管理。

空拍機就跟手機一樣，每年都會有新的機款問世。（圖：作者提供）

空拍機的實例

當然，民航局的說明很複雜，民航局官網上的圖表也很複雜，就連我這種飛了三年多的無人機用戶都要花很長的時間來理解，接下來就以實例來說明。

空拍機的部分，目前多旋翼機行常見的有大疆的P4、Mavic 2 Pro等機款，P4包含電池、旋槳的起飛重量為1380克，Mavic 2 Pro的起飛重量為907公克，兩台都超過250公克但未達2公斤，所以用戶未來都需要到民航局的網路上註冊登錄。

但是，真正要注意的是「用途」，這會影響到以後能夠在哪邊放飛的資格。不論是P4或是Mavic 2 Pro都未達2公斤，如果只是要個人娛樂用可以不需要考取操作執照，以個人身份，能在經過許可的開闊地區、在肉眼看得到的視距範圍內、高度120公尺以下飛行娛樂。如果要做工程繪圖、活動紀錄、空拍攝影生意，或是在人群上空拍攝者，這邊就必須具有法人的資格，並取得「專業操作証」的才能夠合法飛行。簡單來說，同樣的空拍機，你要自己玩就不用考照，但就只能「玩」；但如果有營業和特殊用途，機身一樣要登記，你必須要掛名在公司下面（法人資格），還需要考照才行。

農用植保機的法人化

對於農業縣來說，除了空拍機，問題最大的還是噴藥的農藥無人機上。未來噴藥無人機要上路，首先是機型要上網登記，操作員必須取得農藥操作、無人機操作這兩張證照，操作員還需取得法人資格和投保相關的保險才行。

關於這一點，許多用戶早已做好了準備，近兩年來多了許多的公司準備競爭這一塊市場，受影響部分僅是部分的個體用戶，自己買了無人機回來噴藥，順便幫鄰居代工之類的個人用戶，個體戶們要如何整合，到底是要自己成立公司法人，亦或者是要靠行結盟，這些問題就由業者們自行去討論，地方縣市政府能做的就是建立一個溝通的平台，或是提供諮詢窗口，協助這些個體戶和法人業者們去整合。

民航局八月開始在各縣市舉辦了說明會，不少青農起身發言要求地方政府把責任扛起來，但我衷心建議不要有這種天真的想法。看看本國偉大官僚們做的事，哪一個沒有搞砸過的？目前雖然少數地方政府在推動無人機的運用，但如果承辦人或是主管換人，難保這項業務可以有效推動。

產業的東西終究要回歸產業，地方政府僅是蓋章的行政單位，業者們需要的是溝通平台，而不是由行政機構出面來統合。在這裡，我知道很多地方的農業局處不會理你，所以我建議一些遇到狀況的青農，善用你們的青農聯誼會，找到你們的農會總幹事，透過他們來要求縣市政府的農業局處有所作為。

數量越來越多的農用植保機。（圖：作者提供）

《民航法修正案》的宗旨

話又說回來，為什麼要修正這個民航法規呢？為了加強管理嗎？當然不是，這一次針對無人機納管的民航法修正案，其最根本的宗旨是「釐清責任」，因為公務系統根本沒有多餘的人力物力去管理無人機，法案的修正也是因為公部門必須自保，把責任畫清楚的手段之一。雖說如此，但我認為民航局方面很夠意思，最起碼他們為無人機開了一道門，日後也願意配合社會的需求而邊上路邊修正。

還有，為何農用植保機沒有另外的分類別？因為打從2016年開始，官方的無人機討論會議找了主管機關、學者、專家、無人機業者等多方代表來討論，唯獨「農方代表」一直缺席，各位有興趣的可以打聽一下當初開會通知是發給哪幾個農業機關。因為沒人到場，所以沒人講話，植保機的問題就一直被擱置在那，直到本月份的說明會中一舉噴發。

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