即食歷史》印度泰姬瑪哈陵與周邊地區鳥瞰圖

位於印度阿格拉（Agra）的泰姬瑪哈陵是印度十七世紀時莫臥兒帝國（Mughal Empire）皇帝沙賈汗（Shah Jahan）為了抒發對愛妻的思念，為她所建造的一座史無前例之陵寢。

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印度泰姬瑪哈陵（Taj Mahal, India）外圍的真實環境，反映了輝煌歷史背後，帶著強烈反差的貧民區真實情況。

泰姬瑪哈陵。（維基共享）

泰姬瑪哈陵與周邊地區。

位於印度阿格拉（Agra）的泰姬瑪哈陵是印度十七世紀時莫臥兒帝國（Mughal Empire）皇帝沙賈汗（Shah Jahan）所建。當時最寵愛的第三任皇后慕塔芝．瑪哈（Mumtaz Mahal）。「慕塔芝．瑪哈」是皇后受封稱號，意為「宮中珍寶」，原名阿珠曼德．芭奴．貝岡（Arjumand Banu Begum）。她因生育第十四胎時難產逝世，極度悲傷而日漸憔悴的沙賈汗，為了抒發思念之情，他決定為愛妻建造一座史無前例的陵寢。泰姬瑪哈陵富有古典伊斯蘭傳統風格，其結構對稱而且雕刻精細，嵌有大量寶石。

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圖為皇帝沙賈汗（Shah Jahan）及皇后慕塔芝．瑪哈（Mumtaz Mahal）。（維基共享）

沙賈汗晚年得了重病，他幾個兒子趁機開始爭奪帝位，最後由三兒子奧朗則布（Aurangzeb）成功奪位，沙賈汗被軟禁在泰姬瑪哈陵附近的阿格拉堡（Agra Fort），餘生只能透過堡壘的窗遙望這座由他一手促成、對他意義極深的建築鉅作。

阿格拉堡（Agra Fort）（維基共享）

本文經授權轉載自即食歷史 印度泰姬瑪哈陵與周邊地區鳥瞰圖

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