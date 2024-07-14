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姜皇池 說法》姜皇池／對「大進滿88號」的一點意見

很明顯，事發海域並不在政府公告護漁海域之中，猶有甚者，該海域中國已公告為伏季休漁海域，不僅中國當地及金門漁民都心知肚明，未敢前往作業，澎湖縣政府亦有正式公文提醒澎湖漁民，避免前往，以免受罰。
姜皇池

姜皇池

2024/07/14 21:32

◎ 姜皇池

我國澎湖「大進滿八八號」漁船遭中國海警扣押，國內意見分歧，有謂「政府無能」，有謂「中國鴨霸」，當然亦有指責是政府「搞壞兩岸關係」，始有如此情境。

澎湖西嶼竹灣大進滿八十八號漁船，日前在金門外海作業遭中國海警船硬帶回中國。（民眾提供）  

然根據海巡署還原時序與航跡圖判斷，「大」船遭海警船登檢處，位於東經一一八度五二分、北緯廿四度卅一分，約在金門限制水域外十七．五浬，不僅不在我國禁限制水域內，更在中國所公布基線向海一面的二．八浬處，明確是在中國之領海內，且離晉江深滬鎮僅十一．二浬。

有關政府是否護漁不力？事實上，我國護漁範圍早已公告在《政府護漁標準作業程序》中，在台灣與中國重疊海域部分，護漁範圍是以點一（北緯廿九度十八分、東經一二四度）、點廿九（北緯廿三度、東經一一七度卅分）以及點卅（北緯廿五度，東經一二○度））三個點所連成直線做為「海峽護漁中線」，簡單地說，是以海峽中線為護漁中線，在該線以東為護漁範圍；至於中線以西，則將金馬禁止、限制水域作為我國護漁的範圍。依據護漁範圍及相關規定，若有中國籍漁船越界，我方同樣會依規定驅離、登檢、扣押、裁罰，藉以維護我國漁民權益及安全。

護漁範圍示意圖  

很明顯，事發海域並不在政府公告護漁海域之中，猶有甚者，該海域中國已公告為伏季休漁海域，不僅中國當地及金門漁民都心知肚明，未敢前往作業，澎湖縣政府亦有正式公文提醒澎湖漁民，避免前往，以免受罰。

至於澎湖漁民聲稱該水域為其長期作業之傳統漁場，漁業署亦稱該水域為兩岸長期共同作業海域，似乎有待商榷餘地。首先，傳統漁場之傳統捕魚權難以界定，不論是作業時間、漁場範圍、捕魚方法、得適用漁民等，均無任何明確範圍與定義；其次，縱使假設有此種漁場或默契，該漁場全在中國絕對有效管轄海域內，端視中國的執法態度，而中國自五月一日展開伏季休漁期以來，已驅離外籍漁船一三八艘次，登檢十四艘次，查扣一船十人，豈能要求中國執法機構必須優待台灣漁民？更何況事發地點已如此逼近中國沿岸城市，中國漁民會如何感受，是否過於「侵門踏戶」？

無庸諱言，政府保護漁民，責無旁貸，自當竭盡所能，但護漁不是「護短」，應審慎地依照既定護漁法規，特別是兩岸關係，詭譎幻化，金馬海域與中國沿岸海域，更犬牙交錯，雙方漁民，迫於生計，迭有冒險，吾人無權亦不敢恣意指責。但若侵入他方水域，違法從事漁撈，則違反規定在先，此際任何一方恐皆難以過度指責執法機構的取締行為。

然而在本案中，海巡署第一時間派遣海巡艦艇至事發海域應處，甚至航行至中國領海基線之內，直至遭遇中國海警船阻攔包圍，考量數量及噸位均處於劣勢，始停止後續作為，似乎仍待細細斟酌，蓋如此恐無助於護漁，甚至讓自身與漁民都暴露在不可測之危險，對兩岸穩定，是否會有負面影響？未來恐應更加謹慎斟酌與思量。

（作者為台大法律學院教授）

（本文同步刊載24240707自由共和國）

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