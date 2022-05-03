自由開講》釋憲陰影下的高教學研

陳鋕雄

生醫界矚目的健保資料庫釋憲案，在言詞辯論中有缺席的利害關係人與爭點：使用資料庫的學術界及其代表的學術自由憲法基本權。憲法訴訟對象不限於個案，而是法律條文。即使釋憲結論只針對健保資料庫案，但其對法律條文合憲性見解將約束全國各級法院。因此不限於生醫，凡適用個資法第6條第1項第4款和第16條第5款的學術研究，都在釋憲結果效力範圍內，全國高等教育的所有學科，只要有使用到公務機關提供的資料，都受本案影響。我們有必要去評估一下，若這兩條被宣告違憲，對許多學研資料庫（含社福、兒少、獄政、自殺通報、毒品、發展遲緩兒童、戶政、身心障礙等），可能帶來的影響。

憲法法庭針對健保資料庫釋憲案召開言詞辯論，預計三個月內宣判。（中央社）

以本案爭點之一「比例原則」而言，在生醫界主要是透過人體研究法建置的IRB制度進行個案利益衡量。該法第12條第2項並允許研究者對某些情形免除受試者同意。但在人文社科領域，缺乏人體研究法這種法律位階的規範，而是透過科技部的要求，以法規及指引的規範層級建立人類研究倫理審查制度，恐難符合本案申請人對法律保留原則的主張。

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其實關於學術研究的限制，各國個資法並不會有高密度的法律規範。即使是以嚴格著稱的GDPR，在第89條也允許假名化作為免除同意權的條件。這是因為在避免再識別的措施中，扮演最重要角色的不是法律，而是資安科技及行政管理。歐美各國近年的大數據專法，主要重點是「跨機構的資料分享」，亦即資料可在不同機構間轉手匯流。但如果資料並未移出機構且有資安措施，由於隱私風險甚低，有可能因為其他公益考量而免除當事人同意。

我們以司法院為法學研究而建置的「法學資料檢索系統」為例，來檢視免除同意權等議題。首先，法源依據為何？判決需要公開，但法律並未要求司法院把判決編成電子資料庫，未經倫理委員會審查，放在網路上免費供學者、商業利用者、其他非學術研究者下載。其次，判決是經過遮蔽個資的方式提供的。是誰進行遮蔽？是司法院自行遮蔽，還是找商業公司進行遮蔽？如何確保商業機構在遮蔽時不會外洩個資？這種以去識別化方式編成資料庫的行為，需不需要得到訴訟當事人及證人的同意？而且，此系統串接各級法院及相關機構的裁判，這些串接行為的合法性基礎為何？判決經去識別化處理，有無可能透過資料交叉串接，而再識別當事人的可能性？以此系統進行的法學研究，是否均具備重大公益性？法院組織法第83條第2項規定，判決公開時不得遮蔽姓名，且去識別化只是「得」而非「應」採行的措施。這項規定使曾被判有罪的政治人物不能免於民眾的檢視，但也造成雇主容易查到員工犯罪紀錄。

健保資料不是電子病歷，而是行政資料。對行政資料行使退出權，造成的影響可能多大？雖然此點不易評估，但資料庫取樣偏差對弱勢族群的影響通常比優勢族群大。本案所涉條文若宣告違憲，對其他學科的影響或許不易評估，但司法可先從對法學資料檢索系統可能的影響來判斷。

（陽明交通大學科技法律學院院長）

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