自由開講》當前台灣的防疫態度，不該存有口水、聲量式的思維

邱志偉

隨著台灣的疫情升溫，每日的確診數直衝破萬，讓國人的心不斷懸著，愈趨恐慌。面對確診數字的攀高，為政者最不需要的，就是在此刻還不停誇口更可怕的確診數字、誇張的隔離政策等手段，並且以前後不一的防疫態度，只想在這波疫情當中，博取鎂光燈、聲量。這有失地方父母官的厚道，也忘卻自己的角色仍應該是要控制疫情、降低國人的恐慌。

經歷了自2020年以來的武漢肺炎，再到新變種的Omicron病毒肆虐，台灣雖然過去二年在國際上是防疫資優生，但這幾個月終究難擋最新的武漢肺炎變種病毒，台灣的單日確診病例也已破萬，單就數據而言，確實令人感到憂心不已。

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但也由於國人已經長達二年的時間在和疫情抗衡，這些時間，大家不但在經濟上、生活上、娛樂上都受到高度衝擊，甚至大家最常被忽視的，就是在情緒上所受到的衝擊。而政府除了防疫之外，同時要兼顧經濟、讓國人生活受影響程度降到最低，但也要留意某些過激的猜測、假設，只會徒增國人恐慌、重創防疫信心，對於控制疫情而言，毫無助益甚至帶來負面影響。

國人已經長達二年的時間在和疫情抗衡，這些時間，大家不但在經濟上、生活上、娛樂上都受到高度衝擊，甚至大家最常被忽視的，就是在情緒上所受到的衝擊。（本報資料照）

我要提醒中央流行疫情指揮中心、各縣市政府，在開有關於防疫相關的記者會時，務必要留意若帶有情緒性、假設性的發言時，務必精確、謹慎。萬不可任意猜測、單憑直覺、胡亂援引等，造成不必要的困擾之餘，更可能導致疫情公布的準確度、國人接受資訊的信心度，都受衝擊。

尤其是有某些特定縣市長，刻意習慣以方便媒體下標的方式，來做疫情的「評論」、「預測」，讓人懷疑其政治動機，是否高於防疫？用評論的方式談疫情，對公衛助益不佳，地方首長若要自己開相關記者會，就要留意相關方式對疫情的影響。

我認為當前國人最需要克服的問題，不單是對防疫工作的細節了解，反而是要能清楚的知道，在現在的疫情之下，我們如何兼顧防疫，又可以正常生活，而且是「平靜的」生活。根據外國的資料統計，這幾年因為疫情而增加單獨隔離的時間，已確實造成許多人身心上的恐懼、憂鬱，未來台灣如果會有為數不少的隔離數量，那麼健康的心裡狀態，會變得非常重要。 但是針對這個部分，過去二年以來，反而較少受到關注，卻是政府所必須加強。當前的關懷專線人力是否足夠，有沒有可能提供更「主動」的服務，讓隔離者能安穩度過難熬的時光，絕對需要我們留意。

防疫當前，我們需要更多的愛與溫暖，讓國人度過這場艱困的疫情。部分政治人物，不要只衝聲量、不顧國人感受，應該努力克制自己的「政治野心」，做好安撫民心的工作。這不是中央政府或是少數人的工作，而是每位對疫情有發言權且握有公權力的人，都要細心留意的。望未來的疫情能夠盡速降溫，國人能有更大的勇氣迎向未來正常的生活！

（立法委員）

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