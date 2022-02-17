自由開講》身為太魯閣人，不要為了讓漢人祖先滿意，就讓太魯閣原生家庭傷心

Kimi Yudaw （太魯閣族）

一月十七日憲法法庭言詞辯論0《原住民身分法》的從姓／傳統名字門檻是否違憲。釋憲申請人跟我一樣是太魯閣人，說太魯閣父親因為太早過世沒有給自己傳統名字，說太魯閣族是父系社會只能從父姓，而父親的漢姓對太魯閣族沒有意義，迫使子女只能隨自己的漢夫姓。同樣身為太魯閣人，我不同意這樣的說法。

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姬望．依娃爾（Ciwang Iwal, 1872-1946）是太魯閣人都熟知的前輩，更被基督教友認定為台灣原住民族教會信仰之母，1923年時受洗，是原住民最早受洗者。現在花蓮縣秀林鄉富世村，就有姬望紀念教會。太魯閣人的傳統名字是親子連名，自己的名在前、親輩的名在後，姬望是她的名，依娃爾是她親輩的名。這裡的依娃爾，是姬望的母親。不像漢人父系社會是絕對的父權，女子在漢人家族中沒有地位，太魯閣族即使是父系社會，父母雙方家族都必須協助撫養子女，甚至女子也能夠當家。姬望的母親依娃爾當家，養大姬望三姊妹。姬望長大後也是女人當家，先後與三位漢人結婚，但三位漢夫都過世，於是在晚年受洗成為基督徒。從依娃爾、姬望兩代女人當家的例子，可以了解太魯閣族社會的不是父系權威，太魯閣子女都是父母雙方家族共同撫養，甚至太魯閣女子可以獨自當家、將自己的名字連結在子女的名字中。

太魯閣人的傳統名字是親子連名，自己的名在前、親輩的名在後，太魯閣族即使是父系社會，父母雙方家族都必須協助撫養子女，甚至女子也能夠當家。（本報資料照）

釋憲申請人強調太魯閣族是父系社會、父親過世就不能給她傳統名字。又說漢夫的父系遠比太魯閣族父系重要。以上陳述先凸顯出她誤解太魯閣族文化、後呈現出她下意識貶抑太魯閣族文化。太魯閣族的父系並不是絕對權威式的父系，夫妻雙方家族在婚前家族會議、或在婚後家庭關係中，對於嬰孩命名皆保有協議空間，子女連父或連母名都很常見，子女的教養更由父母雙方家族一起承擔。她的部落一定還有父母雙方的家族親戚，能夠給她、以及她的子女具有優美太魯閣族哲學觀的傳統名字。衷心期盼她能夠回到部落、好好跟父母雙方家族一起討論。而太魯閣族文化絕對比漢人文化重要，不能有任何妥協。

身為太魯閣人，不要為了讓漢人祖先滿意、漢人原生家庭開心，就讓太魯閣祖先失意、太魯閣原生家庭傷心。

（作者為花蓮縣秀林鄉公所太魯閣族語推廣人員）

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