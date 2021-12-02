自由開講》副縣長接任消防局代理局長適任嗎？

施喻琁

請問王惠美縣長，不熟悉本縣消防業務的林田富副縣長適合接任消防局代理局長嗎？您任用主管人員的標準為何？

林田富副縣長是台灣海洋大學海洋法學研究所法學碩士畢業，研究專長在海商法和國際海洋法，曾擔任本縣文化局長和教育處長，另外，其之前在亞洲大學財經法律學系開課：性別平等與生活、愛情、性別與法律。可見林副縣長的專長在教育、文化和海洋法，而非消防。

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彰化縣消防局副局長邱聰佳請辭代理局長，由副縣長林田富代理消防局長。（本報資料照）

縣府在今年8月19日函覆（府人力字第1100288685號）江熊一楓議員提案有關針對本縣前消防局代理局長邱聰佳提出不信任案，明確指出「本府對主管人員之任用，係以機關特性及業務需要，並能適切配合推動縣政為優先考量，自消防局長職務出缺後，本府考量消防工作性質特殊，遂核派熟悉本縣消防業務之邱副局長代理，以期無縫接軌，避免人員異動影響業務運作。」

試問王縣長，既然消防工作性質特殊，核派林田富副縣長擔任消防局代理局長適任嗎？

依據《彰化縣火災指揮及搶救作業規範》規定，火場總指揮官由消防局局長擔任；火場總指揮官任務：

一、成立火場指揮中心，統一指揮火場救災、警戒等勤務之執行。

二、依據授權，執行《消防法》第31條「調度、運用政府機關公、民營事業機構消防、救災、救護人員、車輛、船舶、航空器及裝備，協助救災」。

三、必要時協調臨近之軍、憲、民間團體或其他有關單位協助救災或維持現場秩序。

試問林副縣長能有效執行指揮火場、人命救助及火災搶救部署等任務，保障彰化縣民生命財產安全嗎？

（彰化縣議會民進黨團主任）

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