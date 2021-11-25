自由開講》日韓元對台幣大貶看台美貿易協定的重要性

鄭國良

拜公投議題之賜，近來國人討論台灣加入其他區域貿易組織，如CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），以及台美雙邊協定TIFA（美國台灣貿易暨投資架構協定）越趨熱烈，然則美國豬肉進口對台灣及美國而言，其貿易金額相對於我國主要出口產品，如電子類、機械類、石化產品等，實在微不足道，但卻是台美雙方重新上談判桌的重要敲門磚，環顧亞洲我國主要貿易競爭對手，美國豬肉這個貿易金額小小的敲門磚，到底對台灣跟美國的主要利益為何，國人應仔細推敲。

就外在環境論之，我國主要貿易競爭對手日本與韓國，三國相比，在技術與資本投資方面各有所長，有獨特性也有重疊性，因此長年以來我們對日韓的匯率水準經常變成我國出口企業的心裡之痛，即便技術優勢如台積電，張忠謀先生也曾經對匯率問題提出抨擊。台幣連二年走強，從兌美元31元上下，一路升值至今的27元上下，其原因在台商資金回流與外資大舉實質投資，以及國際美元走弱，同時期，日圓對美元弱勢，韓圜則同台灣一樣對美元升值，一弱一強看似平凡，但其實台日韓的貨幣競爭已經上膛。

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台幣對日圓升值，從最近的低點2019年8月的3.33升值至今的4.15，台幣兌日圓升值近25%；台幣對韓圜升值，從最近的低點2020年12月37.86升值至現今的43.18，台幣兌韓圜升值近14%。這麼大的升值幅度，而且還是持續性的趨勢向上，早就讓我國出口企業無論大中小都嚇出一身冷汗，但在新冠肺炎肆虐之下，所幸我國國民生活及經濟生產沒有像日本、韓國疫情失控，台灣能夠連續20個月出口訂單增加。不過，日本韓國因為疫情影響企業生產畢竟是短期因素，在疫苗施打率足夠後日韓已經開啟與病毒共存的生活模式，故台灣企業來年的貿易環境必然陷入凶險。

2008年金融海嘯韓國放手讓韓圜大幅貶值，一舉擊垮台灣兩兆雙星產業中的面板雙虎，成就現在韓國面板技術與產能稱霸的悲劇，極有可能再度上演，而且不限於這兩年好不容易重新站起來的台灣面板廠，在這麼大的匯率升值下，每一個產業都可能是日韓國貿易競爭者狙擊的對象，台美貿易協定共同商議消除貿易壁壘，尤其是關稅，其重要性不言可喻。

就美國豬肉而言，這幾週正反意見多所呈現筆者不再贅述。以數據論之，美國豬肉僅佔台灣消費1%左右，貿易金額以2020年進口15747公噸，每公斤均價新台幣75.5元計算約11億元多，就金額來說實在微不足道。但為何是台美經貿談判重要的敲門磚呢？

美國智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS），研究亞洲及中國與台灣議題重量級研究院葛來儀（Bonnie S. Glaser）指出，若台灣反美國豬肉公投過關，將使台美貿易談判觸礁停擺，這不是威脅而是實際的貿易出口挑戰。2020年美國最重要貿易夥伴，第一名是歐盟經濟區，排除歐盟國家，依序是中國、墨西哥、加拿大、日本、韓國、瑞士、台灣，以及越南。其中墨西哥及加拿大本身就允許萊克多巴胺添加在飼料，日本、韓國及越南則已經開放美國萊豬產品，中國則已成承諾加速開放，也就是說，萊豬在美國利益而言主要在開啟歐盟的市場，而美國其他主要貿易夥伴的支持是其圖謀的重要宣示。

葛來儀指出，若台灣反美國豬肉公投過關，將使台美貿易談判觸礁停擺，這不是威脅而是實際的貿易出口挑戰。（本報資料照）

美國與歐盟針對牛豬產品的貿易爭議，早在使用萊克多巴胺之前就已經爭執多年，究其原因是歐洲保護其牛豬生產產業，因為歐洲區是受到非洲豬瘟大流行肆虐半個世紀之久。西班牙出口豬肉世界聞名，但葡萄牙西班牙兩國也是奮戰到1995年才順利拜託非洲豬瘟之害。所以，美國豬肉在歐盟與美國之間是經貿議題也是政治議題，歐盟在連續被WTO判定美豬進口違反公平貿易原則下，仍然願意每年付出高達1億美元罰金給美國，可見一斑。那麼台灣呢？

葛來儀女士身為美國人，為美國貿易談判說項這是一般常理可推之。然而，綜合國際經貿競合背景來看，台灣以公投宣示反對美國萊豬，特別是在國際安全標準已經行之有年，美國最重要的貿易夥伴絕大多數都已經同意進口之下，這項公投是在對國際發出強烈訊號，亦即身為美國最重要貿易夥伴之一的台灣卻不支持美國產品，這才是危害美國重大利益之所在，台灣的進口數量從來不是美方的重點。台灣的出口貿易需要美國，更需要美國降低貿易壁壘好跟日本韓國公平競爭，並抵銷匯率因素之不利，扁政府、馬政府時代皆著力於台美TIFA談判，但屢次都因豬牛問題卡關，可見這小小敲門磚對美國利益之重。提出返美豬公投已經造成初步傷害，若此項公投通過，恐怕對好不容易重啟的台美TIFA談判推入絕境，屆時待新冠肺炎疫情過後，對台灣各類出口產業將造成重大衝擊，國人不可不察。

（經濟研究員）

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