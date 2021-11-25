胡，怎麼說》山頂核洞人馬英九、6碗豬肝湯趙少康、生吃海鮮鍋林惠真...

胡文輝

山頂（核）洞人馬英九、一天6碗豬肝湯趙少康、生吃三接海鮮鍋林惠真...，最近出現「反常為妖」的話語特別多，這些人、這些話，那是21世紀台灣的「神鬼奇談」嗎？

說謊不打草稿，最近特別多！而且愈接近12月18日公投日，謊言、造假、睜眼說瞎話、假數字、偽科學等等反常到妖氣森森的訊息，將轟炸台灣的天空。

請繼續往下閱讀...

先看重啟核四的「山頂洞人馬英九」，他講的貢寮山上的洞，是儲存放射性核廢料的「核洞」，所以為他正名為「山頂核洞人馬英九」。

為了推重啟核四公投，馬英九宣稱，貢寮山上的山洞可以儲放核廢料，以解決核廢無處去問題。山頂核洞人馬英九的幻想、作夢、異想天開的產物－山洞，目前當然只是在子虛烏有之鄉，卻暴露了擁核派的陰謀及企圖，就是核廢料就儲存在核電廠內。

重啟核四的「山頂洞人馬英九」，他講的貢寮山上的洞，是儲存放射性核廢料的「核洞」，所以為他正名為「山頂核洞人馬英九」。（本報資料照）

這麼一來，新北市就要承受3座核電廠+3個核廢儲存場，萬一有事故，新北市首當其衝，而衝擊涵蓋新北、台北、基隆、宜蘭、桃園6市縣，大約1000萬人、接近台灣人口的一半都將受衝擊。

請問藍營的縣市長、選民，即使你是鐵桿藍，你還能跟著山頂核洞人馬英九走嗎？錯投給同意重啟核四，你家和我家和大家，就永久住在「核洞」旁邊吧！

再看「一天6碗豬肝湯」反美萊豬的趙少康，他日前宣稱孕婦坐月子進補一天6碗美豬豬肝湯，萊克多巴胺就超標...。這個說法立刻被網民封為「惡婆婆趙少康」的陰謀，才會逼坐月子的媳婦一天6碗豬肝湯、天天喝一個月來「虐媳」，當然，天下沒有這種「惡婆婆趙少康」，也從未有一天6碗連喝一月的豬肝湯的事。何況，豬肝湯進補只能用新鮮豬肝來做，美豬進口都是冷凍的，根本不能用來做豬肝湯，請問趙家的豬肝湯是用冷凍豬肝做的嗎？

這個荒唐劇本，根本就是他為了反美萊豬進口，自編、自導、自演虛構製造出來的。趙自扮「惡婆婆」企圖用數字增加說服力，促使反美萊豬進口公投通過，以打壞美台關係，可謂「用心良苦」，卻脫離現實，只能荒腔走板了！

「６碗豬肝湯」的荒唐劇本，是趙少康為了反美萊豬進口，自編、自導、自演虛構製造出來的。（本報資料照）

藍軍政媒網為反美萊豬進口，過去曾全力傳佈某精神科醫師的錯千倍的數據，他把萊克多巴胺和搖頭丸毒性比較，從0.25提高到250倍，就是把萊克多巴胺毒性誇大1000倍，在藍白政媒網如科技白痴般大量引用他的數據做為攻擊政府武器，他仍把乘上1000倍的錯誤的數字掛好久，知名學者專家提醒指正，他仍不改正，到政府要提告了，才連忙改正，而且沒有為錯誤道歉，跟著錯千倍的藍白軍當然更不會道歉啦，反正故意錯用數字他們本就是日常慣犯。現在，那個錯千倍的精神科醫師現在又為反美萊豬藍白聯軍宣講。他豈會不知道，任何藥物即使是維他命，毒性如乘上1000倍，一吃即可能死亡的劇毒，錯那麼大的人現在還敢出來說三道四，如此不知羞恥為何物的人，名字不提也罷!

再來是反三接的「三接海鮮鍋」林惠真，在完全沒有學理及科學實驗或模擬數字依據之下，她就誇大的說三接外推方案蓋了之後，在那裡的魚蝦貝類像是三接海鮮鍋，這種說法及態度，不是理性、不是學術，只是為反對而反對，為政治而刻意的偏見。事實上，第三天然氣接收站（三接）將極低溫的液化天然氣氣化後，會排出的是冷水，依成大的科學模擬實驗，即使三接工程影響到溫海水擴散，該地海水僅會升溫0.05度C。（主張對反三接公投投下「不同意票」的論述，在前環保署副署長詹順貴律師的臉書有詳實的整理說明，請大家參考）

原來，林惠真大秀特秀的「三接海鮮鍋」是生吃的，冷冷的，因為，0.05度C海水能煮熟海鮮？當然不可能！那麼，三接海鮮鍋是她自己無中生有的，就自己生吃吧！吃了子虛烏有的自製生冷三接海鮮鍋，學術誠信、科學良知、恐怕都會大大拉肚子、狂瀉，如還繼續賣那個生冷、被政治腐敗掉的海鮮鍋來反三接，那麼，更恐會讓藍、白、黃三黨黨徒教徒們，吃得個個都狂瀉難止吧!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法