胡，怎麼說》馬英九、朱立倫把侯友宜、林姿妙當塑膠！

胡文輝

馬英九昨天點名狠批新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙「不懂」核廢處理，所以反對重啟核四。馬根本就是把侯、林兩人當「塑膠」，把新北市400萬人、宜蘭縣45萬人都當塑膠，也把台灣2300多萬人都當塑膠！

面對馬英九、朱立倫高高在上的施壓，逼迫表態挺重啟核四公投，林姿妙不改反對重啟核四、態度如一，侯友宜則只重申有核安、核廢處理能力才有核電，卻又把核安、核廢歸責中央。

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面對馬英九（左一）、朱立倫（左二）高高在上的施壓，逼迫表態挺重啟核四公投，林姿妙（右一）不改反對重啟核四、態度如一，侯友宜（右二）則只重申有核安、核廢處理能力才有核電，卻又把核安、核廢歸責中央。（報社合成）

泥人也有土性、塑膠也有塑性吧！人家把你當塑膠，你不能順著他的意，委屈求全也塑膠樣，侯友宜市長一向強調施政魄力、擔當、向市民負責，但是，遇到馬、朱就轉彎，魄力、擔當何在？順從馬、朱的意旨、黨意優先於向市民負責嗎？

自以為「很懂」核廢料處理的馬英九，其實他的夸夸談話中，可以看出他根本狗屁不通，且他在8年總統任內，核廢料儲存場址的進度是「0」，核安更不用說了，當年馬封存核四的理由就是核安疑慮，現在卻空言白賊話說沒問題，當然不能信。

馬除了自曝其短，在近來的相關談話中，倒是曝露了他們擁核派自以為得計的核廢處理方式，就是核廢料就統統埋在核電廠裡，說是那樣安全又好管理，這個算計又算計到新北市、也算計到侯友宜頭上，因為這樣一來，新北市境仴除了核一、核二，還要加核四，包括3個核電廠加3個核廢料儲存場，新北市民吞的下去嗎？侯市長吞的下去嗎？

朱立倫在新北市長任內，大力反對重啟核四、也反對核廢料暫儲核電廠內，現在卻換了屁股就換了腦袋，意然要以黨意逼迫侯友宜做他自己當年不願幹的事-重啟核四。

朱立倫在新北市長任內，大力反對重啟核四、也反對核廢料暫儲核電廠內，現在卻換了屁股就換了腦袋，意然要以黨意逼迫侯友宜做他自己當年不願幹的事-重啟核四。（資料照）

還有，連反三椄的環團及國民黨、民眾黨、時力也歪腦筋動到新北市，提出的遷址方案就是三接遷到台北港，再拉長達40公里以上的巨大天然氣輸送管，經過新北市、桃園市沿海各區，繞一大圈再把天然氣送回到三接原址附近的觀音大潭電廠。

中國國民黨為何都在為難你們黨的同志侯友宜執政的新北市啊？是因為侯友宜的民調太高，不怕折損嗎？或者要想方設法折損侯的聲望？藉此力阻侯友宜爭取2024年代表藍軍競逐總統寶座？朱立倫說不要見縫插針，其實，為了根本烏魯木齊來亂台灣的4個公投，朱、侯之間，黨意與民意的落差，比淡水河更大，何須用針插？

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