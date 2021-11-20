自由開講》趙少康不懂豬肝湯 恰如中國國民黨拿豬內臟砸立法院議場

周軒

「醫學專家講，一天要喝六碗豬肝湯就超過了。你不要以為不可能喝掉六碗豬肝湯喔，很多那個產婦孕婦常常被婆婆逼著要喝很多的營養品喔！」

上面這段話，就是戰鬥藍團長趙少康在公投辯論會上用來佐證萊豬對身體很危險的證據，不料此話一出，立刻引發眾多人爭相撻伐，事實上，會講出這段話，代表趙少康先生，不，應該是整個中國國民黨的反美豬公投，其實只是為賦新辭強說愁，更凸顯了中國國民黨對於農業的輕視與不了解，難怪會搞出在立法院議場亂丟豬內臟杯葛議事的把戲。

豬肝是很營養的食物，尤其對於補血補鐵具有相當的功效，但同時，豬肝所含的膽固醇也不少，根據台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇的說法，105克的豬肝，就含有約273毫克的膽固醇，以一個正常人每天攝取膽固醇上限為300毫克來計算，只要這個人一天吃下七片豬肝再加一顆雞蛋，膽固醇攝取量就爆表了，別說產婦孕婦了，哪一個人一天被逼吃下六碗豬肝湯，可能都可以去告傷害罪了。

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再來，沒吃過豬肉應該也看過豬走路，誰都知道豬內臟要食用，除了大小腸，基本上都是以溫體居多，冷凍過後的豬內臟簡直無法下嚥，更何況從美國漂洋過海來台灣的豬內臟？雖然現在美國豬內臟是都沒有進口，但假設真的存在台灣市面上，從屠宰到被你買到，都不知道冷凍多久了，人家給媳婦做月子，當然都買新鮮食品，營養最好，滋味最佳，誰跟你買冷凍豬肝來煮湯呢？

趙少康於公投辯論會上說，一天喝6碗豬肝湯體內萊劑就會超標，甚至說有些產婦坐月子會被婆婆逼著喝營養品。（圖：翻攝自民視新聞直播）

但或許我們也不應苛責趙少康先生，因為他的表現，只不過是中國國民黨長期以來，跟台灣這片土地缺乏連結的縮影。

因為缺乏連結，所以會講出一天喝六碗豬肝湯這種話，也不知道是那一位「醫療專家」講的。

因為缺乏連結，所以會認為冷凍的內臟尤其是豬肝還可以拿來煮湯，甚至是給產婦坐月子用。

因為缺乏連結，所以會把整桶整桶的豬內臟當成抗爭武器，潑灑在立法院的議場，卻不知道這個動作刺痛了多少台灣人，尤其是豬農的心。

總的來說，中國國民黨現在根本不知道自己在做什麼，也不知道自己在反什麼，畢竟這都是過去自己曾經開放過的東西，現在反起來當然相當不順手，只能一直吹口哨壯膽，說什麼一天喝六碗豬肝湯會超標啦，說什麼牛肉跟豬肉不能混為一談啦，說什麼反萊豬不是反美豬啦，最後又要替自己辯白，說政府要思考就算不開放進口萊豬，也能加入CPTPP的做法。

邏輯跟論點自相矛盾成這樣，也真的是服了中國國民黨，有時也真的為他們的黨公職感到惋惜，因為他們黨內一小搓極端反美親中的人士，搞出這樣一個讓自己騎虎難下的公投，只能路上撿到什麼論點就撿起來打，絲毫不管邏輯正確與否，簡單的來說，這就是為賦新辭強說愁的表現。

難道，中國國民黨的黨公職，還要繼續這樣，當黨內某些人的拉線木偶嗎？還要繼續口念「反萊豬不是反美豬」的咒語壯膽嗎？

或者，放下這些，到巷口喝一碗台灣溫體豬的豬肝湯，溫暖一下自己的內心吧。

（政治工作者）

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