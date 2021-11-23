自由開講》看到黑影就開槍？葉毓蘭酸徐國勇卻也打臉自己

黃宛容

近期我國社會治安案件頻傳，不少傷人事件都是遭人用球棒痛毆。昨天下午，內政部長徐國勇在刑事局的記者會上，致辭表達政府將全力打擊暴力的態度和決心。

豈料，原警大教授，國民黨不分區立委葉毓蘭，今天卻十分不滿，認為徐國勇是將責任全推給警察。

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她認為案件發生與球棒無關，而是使用、加害者的問題。還表示，若照內政部的邏輯，與球棒同為運動器材的高爾夫球桿需不需要註記？

不過，葉的言論完全是不明是非，指東話西的胡言亂語。

國民黨不分區立委葉毓蘭。（資料照）

我查了徐國勇談話的影像許多次，怎麼查都沒有報導中的那句「攜帶球棒要被註記」。

徐國勇在昨天記者會上的原話為：「近來台中、新北市和雲林都分別發生「球棒隊」糾紛事件，都是因極小糾紛而破壞社會安定，部分涉案者雖未有幫派註記，但這些破壞社會治安的行為，我們警政署相關單位也會予以相關的註記，除了他們有涉及傷害、殺人未遂我們會移送以外，如果涉及有組織幫派，我們也一樣用組織犯罪防制條例，依法來函送；那最近這些所謂的球棒隊，我們發現有很多都是跟詐欺集團、博弈集團有相關的牽引，所以署長也特別指示了我們所有的警察單位，對這些尤其博弈、詐欺、詐騙、電信詐騙這些，一定加強取締，也會對他們有關攜帶球棒等等，因為小小糾紛就施以暴力行為，甚至危及他人生命，我們一定會嚴加打擊」

徐國勇的發言哪裡有問題？後來經由媒體報導才發現，原來徐國勇根本沒講在車上查到球棒者就需要被註記，而是警政署自行給記者參考的「部長致詞參考稿」，才導致這場風波。看到黑影就開槍的葉教授，也打臉自己。

為了澄清發言，徐國勇昨晚在臉書進一步說明，指「唯有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，對於一般民眾進行運動等並不會註記，請民眾不用擔心。」回應了民眾的疑惑。

身為警政專家的葉教授，沒有看過徐國勇的發言全文，也沒去看相關的新聞，第一時間就跳出來否定徐國勇的發言，雖然成功博得媒體關注，但這樣的操作是不是也是「傷敵八百，自損一千」？

（大學講師）

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