自由開講》對六堆300的期許：擴展客家文化 提振地方經濟

林正二

高屏客家鄉鎮紀念六堆祖先開基300年大會，將於明日在屏東縣六堆紀念公園舉行，蔡英文總統將蒞臨致詞。

婆裟海洋、美麗之島，篳路藍縷、以啟山林。緬懷客家先民三百年前，在高屏桃竹苗墾荒開拓的艱難與犧牲，在六堆300年前夕，謹撰文籲請客家鄉親團結奮發，一起努力擴展客家文化，繁榮地方。

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圖為日前屏東縣長潘孟安（中）與小朋友製作的客家獅合影，提前為客家六堆三百紀念大會暖身。（屏東縣政府提供）

1、客家文化資產的再造與活用

建議客委會依據文化部擬定的「文化資產維護保存」條例，制定客家古蹟文物、藝術品與歷史遺址重現與運用之規範，以維護文化資產，並活化傳統融入現代生活。

同時，資助客家地方政府，配合地方產業與觀光發展、文化設施、地方景觀與民眾的生活型態，並結合學校、公民團體、社區組織與公共企業，活用當地的歷史文物、古蹟，將傳統與現代作適切的結合，重現歷史場景，打造以當地歷史為背景之生活聚落，期能發揮文史傳承、教育及文化觀光之功能，以凝聚民眾的歷史共同記憶與社區感情。

制定在地文史資料保存運用法案，規定客家縣市政府應責成所轄各區、鄉鎮，以文字、畫作、影像、戲劇、口述等方式記錄當地的歷史、傳奇、文物古蹟、習俗節慶、民俗技藝、重要人物、產經發展等資料，並酌情成立文史資料館，維護相關資料與傳授民眾運用當地文史資料。

協助客家各地方政府維護、保存當地的民俗節慶、聚落技能、工藝匠師、民間藝術，並配合地方產業、文化與觀光發展，結合民間組織與學校，建構可永久傳揚的機制。

2、獎助客家文創產業的擴展

依據客家各地的產業與民俗技藝的發展情況、經濟條件、人口，酌情設立小型客家藝術文化工作坊，招收當地人學習客家傳統技藝等。該工作室可不定期發表民俗技藝家及學員民俗技藝品、美術、工藝品等的創作發表會，作品長期展示於展覽室，標上價格，透過地方政府與觀光業者的合作，建立微型文創產業市場。

獎助客家地方政府挖掘、整合並協助當地民間技藝、木工、竹編等客家傳統產業，跟文創青年結合，以數位及現代化企業經營方式轉型為文創產業。

3、客家文化與觀光、休閒產業的結合

改善園區的交通，於高鐵站加設觀光接駁車，載送外地與外國遊客觀賞客家文物與藝文展演。

安排園區客家山歌、戲曲、八音等之演出，並加強客家文物的展出，讓文化園區更生動有趣，更能吸引外地遊客，發揮文化觀光功能；同時安排中小學生上課觀摩，發揮客家文史教育傳承之功能。

根據客家各地的旅遊景點、古蹟、休閒農場等發展情況，結合各地的民俗技藝、農漁產品、美食等，以文化與觀光結合的形式，協助觀光業者設計具有人文與環保意涵，涵具美食、山野冒險與田園樂趣的文化之旅，讓全台客家的地方產業更多元發展，打造出富涵經濟產值的地方文化與觀光產業。

（屏東內埔客家人、退休駐美外交人員）

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