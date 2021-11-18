胡，怎麼說》管中閔們，你們剛從敘拉古回來？

胡文輝

「你從敘拉古來？」

在此就借用這句質疑管中閔、賀陳弘、吳永乾等人。

在希特勒興起、帶動極權主義狂潮的年代，哲學家海德格加入納粹黨，為希特勒的納粹政權服務，為納粹宣傳提供哲學理論加持，1934年他擔任弗萊堡大學校長後、帶著納粹極權暴政的可恥印記重返教席時，一位同事用這句話質問他（引自《當知識分子遇到政治》，馬克里拉著）。

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敘拉古是古希臘時代西西里島上一個專政極權暴君統治的城邦國家，柏拉圖曾三度到敘拉古，擔任類似國師角色，企望輔佐暴君建立他的世間「理想國」，卻都鎩羽而歸，柏拉圖的影響力只是在助暴增虐而已。敘拉古在後世成了極權暴政的代名辭。

新竹清華大學日前被查出校內竟然設有中共官方背景的「清華海峽研究院新竹辦公室」，清大與台灣科技重鎮竹科相鄰且關係緊密，這個由北京清大、廈門市人民政府、清大校友會設立、總部在北京的中共官方單位，企圖是什麼，實不言可喻，而且自6年前設立以來，一直都沒依法向政府申報，更遑論核准了，連清大一開始也推稱不知此單位。東窗事發後，教育部除了要查清大，也同時要徹查各大學是否也有類似違法違規事例。

「清華海峽研究院新竹辦公室」自6年前設立以來，一直都沒依法向政府申報，更遑論核准。（本報資料照）

不管是大學、小學、學者、平民，涉及違法就必須依法處置，天經地義，不料，包括清大校長賀陳弘、世新校長吳永乾、台大校長管中閔等卻接連藉勢藉端反彈，尤其管中閔更以傲慢口氣教訓教育部沒資格查大學、並指責政府干預學術自由。親中政黨、統派媒體紛紛挺「管中閔們」，簡直無視中華民國法律、無視科技可能被不當轉移到中國。

要質問管中閔們的是，中華民國的大學可以不管中華民國法律嗎？打著學術自由的旗號，就可以為所欲為、肆無忌憚的為專制極權的中共政權交流、合作，甚至依其所需為其服務、做出貢獻嗎？要正告管中閔們的是，那不是學術自由，而是披著學術自由的外衣、出賣靈魂給魔鬼！

清大與台灣科技重鎮竹科相鄰且關係緊密，這個由北京清大、廈門市人民政府、清大校友會設立、總部在北京的中共官方單位，企圖是什麼，實不言可喻。（翻攝中國「清華海峽研究院」官網）

中共政權一直企圖併吞台灣，習近平建構的新暴政，打著民族偉大復興中國夢的口號，正席捲而來，台灣不少知識分子受到極權主義的魅惑，更因被中共利益誘引，加上個人利益至上的自私基因作祟，喪失了對暴政的警覺、喪失了專制極權將滅絕自由民主的可怖。

「管中閔們」為了和極權政權合作、為暴政服務找藉口的行徑，較諸「從敘拉古來」的柏拉圖，更無恥、更不堪百倍，尤其一黨專政的中共政權，威脅自由民主世界的程度，暴政統治手法，更比敘拉古的僭主暴君都利害恐怖萬倍。

如果，因投鼠忌器，政府不敢管、人民不知情，只能任由管中閔們為所欲為，那就會如托克維爾的警句：此刻，我們正在火山口上酣睡！

那麼，結局恐怕會是布蘭特在愚人船書中所寫的：我們個個都在睡夢中殞滅，狼群已悄悄進入了羊棚。

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