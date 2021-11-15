自由開講》「逞凶鬥狠」台灣社會教育問題在哪裡？

陳慶坤

台中市宋姓男大生7日晚間開車不慎擦撞瑪莎拉蒂轎跑車，竟遭對方痛毆猛踹，導致宋男顱內出血在加護病房搶救。14日暴力事件再度上演，雲林縣虎尾鎮發生一起聚眾鬥毆事件，兩派人馬持棍棒叫囂互毆，雙方多人掛彩傷勢嚴重。

台中市宋姓男大生7日晚間開車不慎擦撞瑪莎拉蒂轎跑車，竟遭對方痛毆猛踹，導致宋男顱內出血在加護病房搶救。（資料照）

據統計，去年全台聚眾鬥毆案高達1672件，其中以新北市242件，其次為高雄市208件、台中市197件。可以說台灣各地幾乎每天都有街頭鬥毆事件，已成為警方快速打擊的治安重點事項，然而成效似乎有限。

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台灣社會到底怎麼了？台灣最美麗風景是友善、熱情的良善之心，是否逐漸崩解？

教育基本理論「馬斯洛需要層次理論」（Maslow's hierarchy of needs）認為，人在低級需要得到滿足後會產生對高一級需要的追求，進而得到他人的尊重，如何自我實現等等。這套理論說法似乎無以解釋台灣的社會現象？因為，這些「成天逞凶鬥狠、打架鬧事」的年輕人，並不是對物質的匱乏，甚至有的是開著名車、多金的「富二代」。這是否顯示，從家庭教育到學校教育再到社會教育，已經逐漸潰堤之中！雖然這也是自工業革命之後世界存在的普遍現象，但在台灣似乎更為複雜（政治認同國家危機人心浮動），甚至社會異化（Entfremdung）彼此對立？

老掉牙的三字經「養不教，父之過；教不嚴，師之惰。」不教、不嚴真的是父母、教師之過嗎？孩子的品格教育，雖然原生家庭有極其重要的影響；孩子在學校的教育從小學到高中，時間比在家庭的時間多。但問題是，台灣家庭與學校教育早已紛紛不敵現實的功利主義？父母、老師只在意孩子在學校的「成績級距」，「升學數據」早已扭曲學校教育成效的評鑑。

事實上，國民教育的教育主旨在於「人文化成」的過程，但很不幸的台灣教育從小學就被捲入升學的浪潮之中載沉載浮，丟盔棄甲，而迷失在人格養成教育的理想方向！

德國哲學家席勒（F.Schiller）倡導現代藝術教育，他認為現代生活導致了人性的分裂，使其向兩個極端發展：一部分人受制於感性，以滿足感官與物質的慾望，回到佔有、野蠻的人性；一部分人受制於以理性以法則制約生命，導致疏離感愈嚴重，而淪入文明的冷酷狀態。

這種現象大者社會如此，小至家庭亦然。家庭親子之間的關係不是物質生活過度溺愛，就是親子溝通不良成為冷漠無話可說的怨懟。當孩子成為罪犯時，為人父母即使虔誠道歉，甚至台中市長行禮如儀，已然無補於事？

當台灣家庭教育與學校教育功能不彰之際，民俗、宗教信仰被扭曲，藝術教育應該是重新撿拾人性的唯一方式。俗云「學音樂的孩子不會變壞」，因為藝術教育的審美活動，是一種超越感性與形式衝動的活動，同時又兼具兩者的特質，可以引導人的心靈到達一種調和狀態，激發個人的正面性思考，導引其走向開創性的人生觀。

只是很可惜的是，藝術教育早已為國英數等重點科目取代之而被邊緣化？即使大學通識中心所開的藝術課程也被視為營養學分？

（大學助理教授）

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