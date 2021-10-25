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法操》【不務正業法律人】被庶民歷史耽誤的法律人—陳柔縉

生長在這片土地的我們，知道土地的歷史才能知道自己是怎麼而來，未來又該朝向何處發展，正如陳柔縉常常告訴年輕人的一句話「Know yourself, be yourself」。
法操FOLLAW

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2021/10/25 14:15

法操司想傳媒

110年10月15日在新北市淡水區發生一起機車追撞事故，前車被害者因頭部骨折送醫搶救數日後仍不幸過世，享年57歲，而她正是歷史文學家—陳柔縉。陳老師的著作大多撰寫日治時期的台灣歷史，而且以專注於社會中「小人物」的日常生活故事聞名，就讓我們透過此文一起悼念這位被庶民歷史耽誤的法律人。

作家陳柔縉。（資料照／Openbook閱讀誌提供，攝影：王志元）

歷史是蠻個人的

陳柔縉畢業於台大法律系司法組，在畢業之後原本打算進入外交體系工作，但由於當時規定女性不能報考外交官，於是轉向新聞業發展。她在《聯合報》擔任政治線記者，但在第一線待了幾年後便深刻的體會到這份工作與自身性格不符，後來在《新新聞》擔任專欄作家後接觸到日治時期的台灣故事，便一頭栽進這個世界。

或許是在擔任政治新聞記者時，看盡了官場的百態，陳柔縉所注重的並不是哪位大官、哪位大人物為台日關係做出甚麼貢獻，她更注重的是庶民百姓們的生活，是活生生的歷史，她曾於受訪時表示「我不喜歡想那種大的歷史，那是史家的事情，歷史是蠻個人的。」

我們接觸的歷史大多都是從小自課本上學習來的，是被重新編輯、內含特定觀點傾向的歷史，例如在戒嚴時期的學生受到的都是反日教育，連帶在日治時期的台灣歷史也遭到忽視。但其實這些歷史與我們現在的生活其實都息息相關、有脈絡可循，而陳柔縉就是將這些被遺漏的歷史碎片一一找回，拼湊起來。

可以喜歡、學習日本，但不能模仿

長年接觸日治時期台灣的歷史，陳柔縉或多或少會受到日本文化而影響其言談舉止，或許會有人認為這是親日行為、把她貼上標籤，不過曾在受訪時面對「若將『台灣』擬人化，最想對她說什麼？」陳柔縉卻回答「拜託不要再種櫻花，可以喜歡、學習日本，但不能模仿。」每個地方都有屬於自己的文化、自己的特色，應該要做的是凸顯自我而非一味的模仿。

就像陳柔縉所關注的日治時期歷史，但這畢竟還是屬於「台灣」的歷史，雖然曾經是日本的殖民地，但我們畢竟不是日本，還是有形成自己的文化。而生長在這片土地的我們，知道土地的歷史才能知道自己是怎麼而來，未來又該朝向何處發展，正如陳柔縉常常告訴年輕人的一句話「Know yourself, be yourself」。

參考資料：

陳柔縉的小寫歷史：從做大事到爬梳台灣庶民小事

文史作家陳柔縉車禍不治享年57歲，一生致力於補充當代對日治時期台灣史的知識缺口

本文經授權轉載自法操 【不務正業法律人】被庶民歷史耽誤的法律人—陳柔縉

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