漫遊藝術史》美國大都會博物館中的不動明王

當我們看到一件置於美術館中的「像」，誰來決定這是「佛像」還是「雕塑」呢？假若對佛教不了解的人，是否就沒辦法欣賞佛教藝術？如果這個人也「欣賞」佛教藝術，他到底欣賞了什麼呢？

巫佩蓉

關注這個部落格的讀者，很可能對藝術有些興趣吧！「美國大都會博物館」、「不動明王」，哪個詞更吸引你呢？The Metropolitan of Art，或許是到紐約的旅人必訪的地方，但是，你是否會到那裏欣賞佛教藝術作品呢？這篇短文，不是要介紹某件作品，而是想和讀者一起想想一些問題。第一個問題是，當我們看到一件置於美術館中的「像」，誰來決定這是「佛像」還是「雕塑」呢？第二、假若對佛教不了解的人，是否就沒辦法欣賞佛教藝術？如果這個人也「欣賞」佛教藝術，他到底欣賞了什麼？第三、對於亞洲人（不一定是佛教徒，但多少接觸過佛教文化），和世界上其他地區的人（佛教不普及的區域）來說，觀看佛教藝術的方式是否不一樣？

不動明王像，十二世紀，高162公分，大都會博物館。

我想先請各位上網看一段2分鐘左右的影片，連結如下： https://82nd-and-fifth.metmuseum.org/stubborn。

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你也可以先找到美國大都會博物館官網，再搜尋82nd-and-fifth系列短片，編號59。影片的大標題是stubborn，固執，說明者是Sinéad Vilbar，攝影者是Paul Lachenauer。影片還有一個小標，「Fudõ Myõõ （Achala-vidyãrãja）, Heian Period, 12th century，Japan」。對英文或中文讀者來說，這段標示都不容易懂：Fudõ Myõõ，是「不動明王」的日文發音，o 上面的記號表示要發出長音，Achala-vidyãrãja則是梵文名，Heian Period是平安時代（794-1185），平安時代很長，博物館認為可以更明確地標為西元十二世紀，日本作品。

美國大都會博物館不動明王像。82nd-and-fifth系列短片Stubborn / Sinéad Vilbar 00:20。

美國大都會博物館不動明王像。82nd-and-fifth系列短片Stubborn / Sinéad Vilbar 01:22。

假若你看了這段兩分鐘的影片，或許會覺得，影片的旁白似乎比小標還容易懂些。大致摘要如下：這尊像名為Fudõ，不動（immovable）之意。看來相當嚇人/可畏，但仍然對你有吸引力。雖然強壯，但是圓圓的肚子讓這個雕像有點像個固執的五歲小孩。斜視的眼和突出的尖牙，讓人安靜下來。供奉這類神祇的寺院會舉行一種燃燒東西的儀式，來去除不潔。他所持的劍用來斬斷冗物，繩索則可擒捕阻礙佛教之人，這也可能指的是個人內在的戰鬥。試試看著這尊雕像冥想，感受這尊像的身體具有張力之處，穩定之處。我喜歡想像自己就在這尊像的分子之中，經歷過此像原來所在的九品寺（寺院已經不存）之過往。在他所站之處與我所站之處之間，經歷過的一切彷彿仍然存在。

為了討論，我勉強作出以上摘要。影片的旁白有字幕可選，但英文、中文、日文的字幕，用字有微妙的差別。旁白者使用的英文夾雜不少口語表達，而中、日文字幕則選擇較典雅的字詞。作為一位中文讀者，不知你對這段影片的感受如何？假若你曾經接觸過佛教藝術，是否贊同這樣的介紹方式？也許一開始會不以為然，覺得旁白者只是隨興說說，但仔細想想，圖像學、風格、像的歷史，她都提到了啊！雖然並沒有引出了某一佛教經典「右手持利劍，左手持罥索，作斷煩惱之姿」之語，但她確實以口語說明了像中持物的特色。當我聽到她說持劍cut right through the crap時，愣了一下，畢竟cut the crap是一個稍嫌粗俗的表達。我好奇地轉成中文字幕，螢幕上寫著「切斷冗餘之物」。好吧，以中文寫作的人可以稍微安心。另外，旁白者說的燃燒東西以去除不潔的儀式，就是「護摩」。用維基百科查一查，就會增進理解了。嗯，也有可能因維基上提供了太多專有名詞而增進不解。以我自己的觀察，無論是中文或日文介紹佛教藝術的推廣性文章，專業用語用得很多，但英文書寫的介紹則似乎有刻意避免的傾向。

作為一個在大學中教授日本美術史的老師，我遇到的學生中，一開始就對佛教藝術感興趣的，比例頗低。開學第一堂課，我會發下課程大綱，並清楚地說明這門課與佛教藝術有關的作品比重很高，畢竟這是日本古代藝術的主要內容。我可以看到某些學生表情變得有點失望。接著，我會選擇放映一些歐美博物館的短片，比如這一段，並且提醒，觀看佛教藝術的方式，或許和他們預想的不太一樣。學期末時，意見調查，不少學生表示這門課改變了他們的看法。有些同學覺得自己以前根本不想去看與佛教藝術有關的作品，總覺得那是個很專門的領域，年輕人不容易產生共鳴，但上了一學期的課之後，多元的觀看方式增加了他們去看佛像的意願。不過，也有部分的同學還是不太習慣，覺得用一般的語言去分析佛像的特色，怪怪的。

#metkids中explore the map。

explore the map中不動明王像。

對於小孩子來說，又會怎樣「欣賞」佛教藝術呢？這尊不動明王像，可說是大都會博物館「主打」的作品之一，在為小朋友設計的網頁 #metkids 中也出現了。用explore the map（搜尋地圖），可以找到富有童趣的簡圖。這個好大的圖中，某些標有點點的作品，可進一步點選，看到原作照片及其他介紹資料。由此點選watch，則可看到一段小朋友自己製作的短片，由這尊不動明王像啟發（#MetKids—Animation Inspired by Guardians and a Japanese Protector）。

#MetKids—Animation Inspired by Guardians and a Japanese Protector 01:07。

2分鐘左右的短片，先出現這尊十二世紀的不動明王照片，接下來是一段類似卡通的短劇。在碩士班課程中，我曾和同學們一起討論過這段短片。我們討論的主題是，這是否是一個成功的博物館推廣方案？有一位同學對於鼎鼎大名的大都會博物館把這段短片放在官網上，表示驚訝。她認為這段短片很不精緻，動畫形象不好看，內容也沒什麼特別的意思。有幾位同學則努力捍衛這段短片。「這真的是小孩作的啊！不像在台灣，號稱是小孩作的，往往是大人大量修改的，甚至根本從頭到尾就是大人作的。」「不動，是個保護者，就是核心概念啊！影片有捉到這個點，怎麼說沒意思呢？」「小孩的想法就是這樣簡單而已，我們為什麼要預期有多深刻呢？」同學們大多認為對亞洲人來說，往往太過強調教育的「正面意義」，好像小孩到博物館沒學到什麼就不行。至於有沒有學到什麼，最好就是設計一個學習單，看答對幾題。

嗯，我是沒有答案的，就是挑出一些問題，讓大家想想而已。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 美國大都會博物館中的不動明王

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