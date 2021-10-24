自由開講》罷免所延伸的問題，我們應該要想得更多

邱志偉

台中市第二選區的罷免案落幕了，很多人的心情應該都很沉重。但這次罷免案的結果，可以讓大家重新反思，過去我們選罷法的立法過程，是否仍有值得商榷之處。

柏惟在去年立法委員選舉當中，奇蹟般勝選，打破了家族勢力長期壟斷單一選區的現象，成了青年參政的重要一員。他在立法院的表現，曾獲公督盟評鑑為優秀立委。在許多抗中保台的關鍵議題上，向來是本黨的重要戰友。這次罷免選戰，我們尊重在地選民的抉擇，但同時，我們也對這樣的結果感到相當不捨。

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柏惟若願意持續深耕公共服務領域，不論在那個位置，我相信他皆能繳出不錯成績，也希望他能繼續努力，在壯大台灣的路上一起前行。

當然更重要的是，選罷法所設定的罷免門檻，是否完全合乎邏輯，也同樣值得商榷。本年我們已經經歷了三場罷免，北、中、南全都走了一遍，而且基本上都是韓國瑜罷免案的延伸戰，也就是外界口中的報復性罷免。但事實上，韓國瑜的罷免同意票數為93萬9090票，已明顯比他在第一次勝選時的89萬2545票還多。換言之，韓國瑜是被以更高的票數成功罷免掉。但以陳柏惟這次罷免同意票數為7萬7899票，相較於當選時的11萬2839票低了3萬多票，用較低的選票罷免一位公職人員，固然總統立委合併選舉的投票率較高，但罷免門檻過低又是否妥當，未來正當性恐難服人。

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，以4千多票落敗。陳柏惟自承努力不夠，向大家深深一鞠躬致意，感謝支持！（資料照）

因此，我希望透過這次罷免過後，立法院各政黨應可審慎思考，該如何在選罷法的罷免門檻，設計出更為理性合宜的罷免門檻，讓各界更心服口服。

我在此也要正告國民黨朱主席，仇恨、報復式的罷免，絕不該是民主國家常態，請停止後續無理的罷免行動。韓國瑜當初是因為落跑、無心市政而遭罷免，但國民黨卻接二連三的以報復行動回敬，這不是一個曾執政過的政黨，所該有的格局。要深化民主，就應該以理性分辨是非。眼裡只有仇恨與報復，無理傷害選舉投票正當性，同時也傷害台灣的民主發展。

（立法委員）

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