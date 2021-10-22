胡，怎麼說》惡罷，就是為罷而罷、為惡而罷、因惡霸而惡罷！

胡文輝

刪Q，就是惡罷！惡罷就是為罷而罷、為惡而罷，先有惡意私利而罷免、再為罷免找藉口。刪Q找的是「藉口」、不是「理由」，因為推動罷免陳柏惟案的中國國民黨及顏家的盤算中，就是為罷免而罷免，只要藉口、不需理由！

罷免立委陳柏惟案明天投票，罷免方中國國民黨及顏家為了刪Q，在陳柏惟身上羅織了許許多多罪名，什麼3零立委啦、3毒立委啦、曾涉什麼肇逃案、賭博啦...等等等，經過查證及說明，幾乎100%都是「欲加之罪、何患無辭」！

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其實，這些都不成罷免的理由，只是罷免的藉口，為刪Q塗點脂抹層粉，稍微粉飾掩蓋一下惡罷之惡而已。因此，即使包括國民黨魁朱立倫等刪Q方攻擊陳柏惟的「料」，早已都被否定、被狠打臉、被打槍推翻，罷免案仍如消波塊一樣繼續、不會移開。

惡罷就是為罷而罷、為惡而罷，先有惡意私利而罷免、再為罷免找藉口。刪Q找的是「藉口」、不是「理由」。（圖：陳柏惟辦公室提供）

刪Q，仗恃的就是大欺小、強凌弱、眾暴寡，有38席+2席立委的百年老黨國民黨加上盤踞地方的勢力，殺氣騰騰的罷免只有一席的基進黨立委陳柏惟。明天投票就是「力」的對決，而不是論「理」，如果論理，刪Q方早就棄甲丟盔敗退了！

刪Q方，顏家骨子裡就是認為，沙霧大烏龍選區的這席立委，非顏莫屬，本屆顏家推出的顏寛恒卻敗給陳柏惟，為了面子、裡子，非罷掉陳柏惟不可，如果罷掉了，我看九成九顏家會參加補選，拿回他們認為是他們家的立委席次。

朱立倫帶著國民黨大力投入刪Q，一者他新接黨魁，刪Q如成功，可借人頭、以戰功立威，二者罷掉「天然獨」的年青立委陳柏惟，可以向北京習大大方面交代，表示反台獨不是說說而已，也打擊了他向習告狀去中、反中的民進黨。因此，朱黨、顏派一拍即合。

從刪Q、反惡罷對決戰況來看，刪Q方的戰鬥藍已全軍出動、白軍暗中力挺、地方派系樁腳綿密組織動員、對岸的小粉紅網軍跨海支援刪Q；反惡罷方則基進黨全黨上前線、綠營民進黨調兵遣將支持、前時力立委及議員來援。 一席立委得失，形成全面戰事，還有一大因素，就是刪Q被藍軍當做2022年開始大反攻的一個「小高地」戰術據點，雙方展開激烈爭奪戰。最近幾年的選戰變化，2014地方選舉、2016總統及國會大選，都是綠勝藍敗；2018地方選舉卻是藍狂勝綠慘敗；2020鐘擺卻又翻轉，總統及國會都是綠營大勝；2022地方選舉的政黨初選即將展開、2024總統及國會大選接踵而至。明天的投票結果將是一個重要政治觀測點。

即使明知其所發動的是不義之戰、惡罷，選票投出後，仍然是勝者為王！要避免讓不義獲勝、惡罷得逞，沙霧大烏龍選區的選民，明天，請出來投票！

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