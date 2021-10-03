自由開講》新香港那五星紅旗飄揚的「國慶」日

康駿銘

北京政府一直對於他們的國慶日非常重視，為了彰顯他們在香港的統治地位，不但把五星紅旗插滿全城，甚至連所有學校都在教育局的規定下必須「升國旗、唱國歌」，有違者更可報警追究，政治干預教育界越見明目張膽，而紅媒也大篇幅報導小學生揮舞紅旗的樣子，塑造出香港「已全面歸化」的形象，宣示過往的示威浪潮已在林鄭月娥帶領下結束，「重回正軌」。

而在這種中國式的大肆渲染的背後，香港政府則是動員了八千警力全面維穩，部署甚至比起示威活動高峰期的時候還要多，不但看見香港民心不順，更看見了政權的作賊心虛，必須無時無刻以武力對抗民意，香港已經徹底變成一個警察國家。滿佈國安人員的街道上，這個「喜慶歡騰」的「國慶」恐怕只有「殺氣騰騰」而已。但即便在港版國安法的陰霾下，在「國慶酒會」前夕仍有勇敢的示威者焚燒五星旗作抗議，展示對極權的控訴未息。而抗爭的模式與地點也在後革命時代轉移到世界上不同的地方，那些因極權迫害而移離香港，跨越年齡層的海外港人仍不忘中國對香港的破壞與迫害，在世界各地繼續為家鄉發聲，攻破香港「全民愛國」的大外宣謊言。

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圖為中國十一國慶當天，來自社會民主連線的成員在香港國慶會場附近舉牌抗議中國政治迫害，行進中還遭受到香港警察警戒！（美聯社）

香港雖然未有受到中國限電令的影響，目前電力供應仍然穩定，中國暫時還可以借由賣電予香港換取救命的資金。不過，炎夏已過，嚴冬未至，在目前民生用電高鋒還沒到的情況下，限電令卻仍在持續擴大 ，自產煤礦、綠能、核能，即便再加上俄羅斯的進口天然氣，在天氣漸寒的時候將更加無法支撐供電需求。而目前全球能源價格持續高漲，中國到底有沒有足夠資金能與世界各國一拼，才是真正的關鍵。

雖然香港糧食及商品供應並不完全依賴中國，但若中國缺電問題持續，勢必會影響物價，甚至也連帶影響香港的能源供應。加上中國目前正面臨缺電及恒大的雙重危機，金融波動一觸即發，而香港政府也因早已完全由親中勢力把持，不論是民生或是經濟恐將受中國拖累，無法獨善其身。沒有民主，就沒有民生。今天五星紅旗飄揚的香港，早已是金玉其外，敗絮其中。親中賣港的官員逼走了香港人，既然中國要「留港不留人」，那就只能自食惡果。

（台灣基進宜蘭黨部主任，原籍香港）

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