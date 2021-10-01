自由開講》不平之論－回應清華大學核准設立醫學系事件

吳國治

9月29日曹賜斌醫師投書自由開講，評論醫師公會全聯會就清華大學設立醫學系事件反應過激，其論述並不合宜。為正視聽，回應如下：

近日教育部審查通過清華大學增設學士後醫學系。（資料照）（資料照）

1、 醫師人力充足無理由再增設醫學系：

如同曹賜斌醫師所述，全國醫師人力並非不夠，而是分布不均。既然人力充足，就不應率然耗費全民稅收與社會資源，增設醫學系。而曹醫師主張台灣醫師參與AI科技研發極少，無法培養諾貝爾獎醫學人才，但目前增設醫學系員額為公費生，規劃前往偏鄉服務，與科技研發根本背道而馳。

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2、 醫師公會全聯會長期耕耘醫療議題，增設醫學系猶如飲鴆止渴：

全聯會身為全國醫師代表團體，長期以來無論是在健保事務、民眾醫療品質保障、新冠肺炎疫情應變、國家醫療政策建議等面向耕耘不綴，立法院110年度總預算評估報告顯示，以往培育「一般公費醫師」留任率低於2成，「地方養成公費醫師」則約7成留任。故本會長期主張正本清源，從提升醫事人員赴任意願或培育在地人才努力，讓優秀人才樂於偏鄉工作，而非一紙合約短線操作。醫療科技創新開發，應在台灣既有的世界級醫療水平上精進，與不同產業合作，強化科技的知能，不須增設系所。

3、 增設醫學系將影響全民權益，切勿本位思考：

報載中山大學目前也正積極籌備醫學系，多方爭取設立，曹賜斌醫師身為中山大學校務發展推動委員，有此投書並不訝異。但曹賜斌醫師所說學士後醫「較高級進步」，台灣醫學系無法比擬，本會無法認同。台灣醫學品質早已深受國內外肯定，現行教育制度培育之醫事人員，其貢獻不容抹殺。且如同本會一再主張，醫學系之增設，影響醫療體系均衡發展及運作，衛福部委託國衛院執行之西醫師人力發展評估計畫，亦顯示歷年醫師供給人數穩定增加，在台灣人口高齡、少子化的結構之下，切勿以短期公費計畫，重蹈覆轍廣設校系。

（醫師公會全聯會醫療政策委員會召集委員）

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