法律010》鄰居夜半「嬌喘」喘不停到底能不能提告？也許你該考慮免費法律諮詢服務了！

要匆匆忙忙提告之前，也許你可以善用免費法律諮詢服務！針對每個不同的案例，律師們會有不同的建議做法，讓我們可以用法律的手段正確的保護自己的權益。

法律010

每個人生命中或多或少都會遇到惡鄰居，網紅「愛美教主」去年就碰上超誇張惡鄰，不但在半夜2點或清晨6點發出擾人的恩愛聲、而且一吵就是20分鐘以上，持續了一整年。在忍無可忍下、愛美教主直接登門按電鈴警告，沒想對對方還「越叫越嗨」完全沒有停止的意思。如果我們也在生活中碰到類似的狀況，那我們可以怎麼樣保護好自己晚上正常睡覺的權益？

每個人生命中或多或少都會遇到惡鄰居，網紅「愛美教主」去年就碰上超誇張惡鄰，不但在半夜2點或清晨6點發出擾人的恩愛聲、而且一吵就是20分鐘以上，持續了一整年。（圖片來源：愛美教主）

如果鄰居做愛太大聲屢勸不聽，我可以直接提吿嗎？

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要匆匆忙忙提告之前，也許你可以善用免費法律諮詢服務！針對每個不同的案例，律師們會有不同的建議做法，讓我們可以用法律的手段正確的保護自己的權益。包含可以怎麼搜集證據、適用哪一條法條、未來可能會有的結局等等，都可以請律師在諮詢的時候簡單說明。在聽完律師的建議後、再慢慢思考下一步想要怎麼做，總比只看網路文章就做下決定來得安全很多吧！

現在有哪些免費法律諮詢服務可以用？

其實現在免費的法律諮詢服務越來越多了，這邊幫你簡單列出來參考比較：

政府機構：很多市政府、鄉鎮市區公所、里民服務中心等等都有提供相關服務，通常會在網路上就可以查到諮詢電話、服務地點、服務時間等資訊，選擇離家近的那家去預約服務就好嘍。

民間團體：例如法律扶助基金會、婦女新知基金會等，會在「特定法律類別」長期提供免費律師諮詢（像婦女新知基金會比較關注家事法、性平法），如果剛好是該領域的問題可以找這些基金會協助！

律師事務所：一些律師事務所為了增加被委任的機會、是有提供免費法律諮詢服務的，上網就搜尋的到嘍！直接找律師事務所的優點是諮詢完案件、你剛好也對提供諮詢的律師很滿意，就可以直接委託不用另外找律師了。



面對免費法律諮詢服務需要注意什麼？

1. 做好事前準備

通常免費法律諮詢服務的時間是15-30分鐘，時間上其實並不算很充裕（畢竟是免費的服務、大家都是盡力的去提供）。因此建議事前先練習講清楚案件內容、整理想問的問題，在諮詢當天才能最大化的得到律師的幫助！如果能稍微看一點相關法條、了解專業術語，也可以節省律師進行名詞解釋的時間喔！



2. 諮詢當天要注意觀察律師

除了諮詢當天一定不要遲到縮短自己的諮詢時間、把諮詢獲得的回饋記錄好之外，如果是在律師事務所的諮詢，可以順帶觀察這個律師的口條、專業程度、以及和自己的相處狀況如何。原因是如果未來有考慮要委任律師幫忙一些寫訴狀、打官司的部分，肯定是要找一個配合起來放心、有默契的律師。如果諮詢的律師你剛好覺得不錯、就不需要重新找委任律師嘍。

結語

所以如果你和愛美教主一樣一天到晚被鄰居的噪音干擾不得入眠，但又不確定能不能告或該用哪一條法律提告，除了自己摸摸鼻子搬家走人或像灰姑娘一樣默默的忍氣吞聲，也許你可以花點時間找找適合的免費法律諮詢服務，獲得律師的建議，幫助自己做下一步的判斷也保護好自己的權益！更多關於誰適合免費法律諮詢、在諮詢前應該怎麼做看這篇：免費法律諮詢好嗎？免費律師諮詢必知的5大事項！

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