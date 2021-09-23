自由開講》擁抱馬克思主義的維尼

小光

日前中國國家主席習近平提出共同富裕這個概念，聽起來新穎，但如果對馬克思主義稍有概念的人，就覺得是老調重彈，而且解讀與實行方式毫無新意。

首先我們先理解一下馬克思主義對這部份的說法。馬克思認為要達到最後的平均分配，當然要先有東西可以分配阿，除了土地工具之外，資本錢財還是關鍵之一，所以他認為歷史進程本來就會先歷經資本主義時代，簡單來說就是先賺一筆錢然後才有東西可以再分配，不過這樣的想法極其幼稚與無視人性。

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喜歡掌握與佔有物品錢財是人的天性，尤其是靠自己勞力或腦力哪怕是機運獲得的，然而世間萬事無不是陰陽兩極的拉扯與協調，不會獨生也不可過度偏頗，所得與稅收的拉扯，私有與公有的協調，資方與勞工的談判或抗爭等等等，只要地球還沒滅亡的一天，這些都是各種再正常不過的對話或是爭鬥，時間還在流逝，人類還在活動，請問，真正的分配時間點是何時呢？不會有這個時間點的，除非共產國家自己設定一個整體總額的上限與下限來啟動相關措施，週而復始地啟動與停止再分配政策。

習近平提出共同富裕這個概念，聽起來新穎，但如果對馬克思主義稍有概念的人，就覺得是老調重彈，而且解讀與實行方式毫無新意。（Bloomberg）

再來，我們論為何這個時候習老兄要實行這個政策？因為在中美長期衝突對抗的結構，全球產業鏈的調整下，中國最受傷的還是中下階層人民，別忘了，中國還有6億人的收入不達台灣的基本工資，中共之前一向是只顧中產階級以上的，這也是為什麼有蠻多中國人即便留學移民海外接觸民主自由國家多年，仍然真心支持黨中央的政策與說辭，只要顧的好這些人，中國就不會亂，因為底層人民沒錢沒武力甚至沒網路，21世紀怎樣都亂不起來了。不過由於中國近年來的國際情勢與經濟狀況，致使中產階級大量流失且是下流化，這就無法忽視韭菜了。

綜觀中國歷史，通常由貴族發起的革命推翻前朝，再血腥泰半都不會真正對國家造成根本性的無差別破壞，例如隋朝唐朝的建立，但是由無產階級農民起義的革命就不同了，他們往往沒有真正的制度與規劃，只如蝗蟲過境，燒殺搶掠，無惡不做，破壞生產工具與勞動力，也破壞各種應該保留的制度與結構，對整體國家社會造成毀滅性的破壞，最終毫無建樹，頂多建立一些短命的區域王朝，中國要是這樣亂起來，不知還會剩下什麼，所以這時候要以共同富裕劫富濟貧了。

是的，真的是搶劫了。 共同富裕政策最後一手段是以道德感召資本企業家捐獻所得，道德感召這種虛無飄渺的動機都出現了，一開始一定會有一些樣板戲上演，後來只會變成中央的強制徵收或直接國有化之類，然而富商必然會盡速將財產移轉海外，或是利用海外分公司藏匿真正的資本總額等等逃避的作法，短時間看起來底層人民分配到了一些羹，但長時間下來等到沒什麼東西可以分配的時候，還是會返貧，而且企業將會積弱不振無心國內，這也是為何有些專家認為，共同富裕到後來會變成共同貧窮。 這些共產主義的迷夢應該走入歷史了，一個國家可以有社會主義思想的政黨，幫助社會人民跟資本派系保守的政黨拉扯與協調，但切不可走入單一極端，任何一種極端的異端學說終究不可能久留於世。

（作者為藥師）

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